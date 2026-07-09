Salchichas con panela picante listas en 20 minutos

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Gastronomía: Latinoamericana .
Ideal para compartir con amigos o en familia
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 4 salchichas
- 1/4 de panela
- 1/2 cucharadita de pimienta negra y roja
- 1/2 taza de agua
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Preparación
Corta las salchichitas en cuatro partes pequeñas y dóralas en una sartén.
Agrega 1/4 de panela, 1/2 taza de agua, pimienta roja y pimienta negra. Esto le dará el toque picantico perfecto.
Deja a fuego medio y espera a que reduzcan. Y ahora sí, están listas para compartir.
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