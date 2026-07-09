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Salchichas con panela picante listas en 20 minutos

Una combinación de sabores que sorprenden en la mesa. Con solo cuatro ingredientes este pasabocas conquistará a tus invitados.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
09 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve estas salchichas con panela picante decorándolas con cebollín por encima.
Sirve estas salchichas con panela picante decorándolas con cebollín por encima.
Foto: Getty Images - Tatiana Volgutova
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Gastronomía: Latinoamericana .

Ideal para compartir con amigos o en familia

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 4 salchichas
  • 1/4 de panela
  • 1/2 cucharadita de pimienta negra y roja
  • 1/2 taza de agua

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Preparación

Corta las salchichitas en cuatro partes pequeñas y dóralas en una sartén.

Agrega 1/4 de panela, 1/2 taza de agua, pimienta roja y pimienta negra. Esto le dará el toque picantico perfecto.

Deja a fuego medio y espera a que reduzcan. Y ahora sí, están listas para compartir.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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Salchichas con panela picante

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