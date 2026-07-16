Salsa marinara universal: base para pastas, pizza y lasaña en una sola receta

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Gastronomía: Latinoamericana.
Una preparación fresca para disfrutar en tus mejores recetas
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo picados finamente
- 1 taza de puré de tomate
- 500 gramos de jitomate cortado en cuartos
- 2 ramas de albahaca fresca
- Sal y pimienta negra al gusto
- Hojas de albahaca picadas
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Preparación
Añade el aceite y el ajo en una olla y cocina por 1 minuto, removiendo para evitar que se queme y se amargue la preparación.
Añade el puré y los jitomates, cocina durante 10 minutos a fuego bajo, apoyándote con la pala para irlos machacando de a poco. Agrega la albahaca en rema y cocina durante 10 minutos más.
Salpimienta y agrega un poco más de albahaca fresca pica. Sirve de inmediato o deja enfriar y congela hasta por tres meses.
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En palabras de la chef
“La salsa marinara es la salsa de tomate base para las pastas y las pizzas. A mí me encanta tenerla siempre a la mano -ya sea fresca o congelada- para poder tener pasta cualquier día de la semana. La podrás usar en pollo a la parmesana, en una lasaña a la boloñesa o en una simple pasta cocida mezclada con esta salsa caliente y un podo de parmesano fresco rallado y listo”, afirma Mariana Orozco, chef mexicana, en su libro “Cocina mucho, desperdicia poco y ahorra más” de Larousse.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧