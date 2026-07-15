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Fríjoles caseros en olla a presión: la manera más fácil de prepararlos

Acompaña con un chicharrón bien crocante o con chorizo para disfrutar.

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Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
15 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
En esta receta de fríjoles en olla a presión también puedes incluir salchichas.
En esta receta de fríjoles en olla a presión también puedes incluir salchichas.
Foto: Getty Images/iStockphoto - chekyfoto
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Gastronomía: Latinoamericana .

Remoja los fríjoles desde la noche anterior

  • Tiempo de preparación: 40 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 zanahoria
  • 2 cebollas moradas
  • 2 cebollas blancas
  • 2 cucharadas de cilantro fresco
  • 500 gramos de fríjol
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de pasta de ajo
  • 2 tallos de cebolla larga
  • 2 cucharadas de hogao o sofrito
  • 1 pimentón verde (opcional)

Ingredientes para el hogao

2 cucharadas de pasta de ajo

50 mililitros de aceite de achiote

6 tomates chontos picados

2 cebollas blancas picadas

4 tallos de cebolla larga picados

3 cucharadas de salsa de tomate

Cilantro al gusto

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Prepara el sofrito

En una sartén, sofríe la cebolla larga, la cebolla roja y el tomate. Sazona con sal, pimienta, pasta de ajo y una cucharada de salsa de tomate. Reserva.

Lleva los fríjoles previamente remojados a la olla a presión junto con el pimentón, la cebolla larga, la cebolla, la zanahoria y la pasta de ajo.

Cocina hasta que los fríjoles estén bien blanditos.

Retira una porción de los fríjoles con las verduras y licúala para darle espesor. Regresa la mezcla licuada a la olla.

Agrega el sofrito, mezcla y deja que los sabores se integren unos minutos.

Sirve calientes y disfruta de unos frijolitos bien sabrosos.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

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