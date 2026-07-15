Fríjoles caseros en olla a presión: la manera más fácil de prepararlos

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Gastronomía: Latinoamericana .
Remoja los fríjoles desde la noche anterior
- Tiempo de preparación: 40 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 zanahoria
- 2 cebollas moradas
- 2 cebollas blancas
- 2 cucharadas de cilantro fresco
- 500 gramos de fríjol
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de pasta de ajo
- 2 tallos de cebolla larga
- 2 cucharadas de hogao o sofrito
- 1 pimentón verde (opcional)
Ingredientes para el hogao
2 cucharadas de pasta de ajo
50 mililitros de aceite de achiote
6 tomates chontos picados
2 cebollas blancas picadas
4 tallos de cebolla larga picados
3 cucharadas de salsa de tomate
Cilantro al gusto
Sal y pimienta al gusto
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Preparación
Prepara el sofrito
En una sartén, sofríe la cebolla larga, la cebolla roja y el tomate. Sazona con sal, pimienta, pasta de ajo y una cucharada de salsa de tomate. Reserva.
Lleva los fríjoles previamente remojados a la olla a presión junto con el pimentón, la cebolla larga, la cebolla, la zanahoria y la pasta de ajo.
Cocina hasta que los fríjoles estén bien blanditos.
Retira una porción de los fríjoles con las verduras y licúala para darle espesor. Regresa la mezcla licuada a la olla.
Agrega el sofrito, mezcla y deja que los sabores se integren unos minutos.
Sirve calientes y disfruta de unos frijolitos bien sabrosos.
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