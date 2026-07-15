Fríjoles caseros en olla a presión: la manera más fácil de prepararlos

En esta receta de fríjoles en olla a presión también puedes incluir salchichas. Foto: Getty Images/iStockphoto - chekyfoto

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Gastronomía: Latinoamericana . Remoja los fríjoles desde la noche anterior Tiempo de preparación: 40 minutos.

40 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 zanahoria

2 cebollas moradas

2 cebollas blancas

2 cucharadas de cilantro fresco

500 gramos de fríjol

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de pasta de ajo

2 tallos de cebolla larga

2 cucharadas de hogao o sofrito

1 pimentón verde (opcional)

Ingredientes para el hogao

2 cucharadas de pasta de ajo

50 mililitros de aceite de achiote

6 tomates chontos picados

2 cebollas blancas picadas

4 tallos de cebolla larga picados

3 cucharadas de salsa de tomate

Cilantro al gusto

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Prepara el sofrito

En una sartén, sofríe la cebolla larga, la cebolla roja y el tomate. Sazona con sal, pimienta, pasta de ajo y una cucharada de salsa de tomate. Reserva.

Lleva los fríjoles previamente remojados a la olla a presión junto con el pimentón, la cebolla larga, la cebolla, la zanahoria y la pasta de ajo.

Cocina hasta que los fríjoles estén bien blanditos.

Retira una porción de los fríjoles con las verduras y licúala para darle espesor. Regresa la mezcla licuada a la olla.

Agrega el sofrito, mezcla y deja que los sabores se integren unos minutos.

Sirve calientes y disfruta de unos frijolitos bien sabrosos.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧