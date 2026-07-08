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Gastronomía y Recetas

“Steak frites” con salsa de mostaza: receta francesa fácil

Su origen se lo disputan entre Bélgica y Francia, y es una de las preparaciones tradicionales infaltables en la gastronomía mundial.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
08 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
El steak frites es un clásico de la gastronomía donde se fusionan sabores y texturas para conquistar al comensal.
El steak frites es un clásico de la gastronomía donde se fusionan sabores y texturas para conquistar al comensal.
Foto: Getty Images - Photography By Tonelson
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Gastronomía: Francesa .

No olvides el vino blanco en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 filete ribeye
  • Aceite de oliva
  • Mantequilla al gusto
  • 2 dientes de ajo
  • Romero y tomillo al gusto
  • Sal gruesa y pimienta

Ingredientes para la salsa

2 cucharadas de mantequilla

1/2 libra de cebolla ocañera

2 cucharadas de alcaparras

1 taza de vino blanco

1 taza de crema de leche

2 cucharadas de mostaza Dijon Original

Hierbas de olor las que quieras (yo utilice tomillo y perejil)

Sal al gusto

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Preparación

Fríe las papas cortadas en bastones en abundante aceite caliente hasta que estén bien doraditas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente y sazona de inmediato.

Sazona la carta por ambos lados con sal y pimienta negra recién molida. Lleva a una sartén bien caliente con un poco de aceite (para freír y sellar) a fuego alto para crear una costra dorada. El tiempo depende del término que te guste (unos 3–4 minutos por lado para término medio). Retira y deja reposar.

En la misma sartén (para aprovechar todo el sabor), derrite mantequilla y sofríe una cebolla ocañera finamente picada junto a las alcaparras hasta que la cebolla esté transparente.

Desglasa la sartén con vino blanco, raspando el fondo para levantar los jugos de la carne. Deja que el alcohol se evapore y reduzca un poco.

Añade crema de leche y, lo que le da el sabor especial es la mostaza Dijon. Este combo es delicioso, así que agrega una buena cantidad. Incorpora 1 ramita de hierbas de olor (tomillo o romero), sazona con sal y pimienta, y deja espesar ligeramente.

Sirve la carne bañada con la salsa de mostaza y acompaña con las papas fritas.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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