“Steak frites” con salsa de mostaza: receta francesa fácil

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Gastronomía: Francesa .
No olvides el vino blanco en esta preparación
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 filete ribeye
- Aceite de oliva
- Mantequilla al gusto
- 2 dientes de ajo
- Romero y tomillo al gusto
- Sal gruesa y pimienta
Ingredientes para la salsa
2 cucharadas de mantequilla
1/2 libra de cebolla ocañera
2 cucharadas de alcaparras
1 taza de vino blanco
1 taza de crema de leche
2 cucharadas de mostaza Dijon Original
Hierbas de olor las que quieras (yo utilice tomillo y perejil)
Sal al gusto
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Preparación
Fríe las papas cortadas en bastones en abundante aceite caliente hasta que estén bien doraditas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente y sazona de inmediato.
Sazona la carta por ambos lados con sal y pimienta negra recién molida. Lleva a una sartén bien caliente con un poco de aceite (para freír y sellar) a fuego alto para crear una costra dorada. El tiempo depende del término que te guste (unos 3–4 minutos por lado para término medio). Retira y deja reposar.
En la misma sartén (para aprovechar todo el sabor), derrite mantequilla y sofríe una cebolla ocañera finamente picada junto a las alcaparras hasta que la cebolla esté transparente.
Desglasa la sartén con vino blanco, raspando el fondo para levantar los jugos de la carne. Deja que el alcohol se evapore y reduzca un poco.
Añade crema de leche y, lo que le da el sabor especial es la mostaza Dijon. Este combo es delicioso, así que agrega una buena cantidad. Incorpora 1 ramita de hierbas de olor (tomillo o romero), sazona con sal y pimienta, y deja espesar ligeramente.
Sirve la carne bañada con la salsa de mostaza y acompaña con las papas fritas.
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