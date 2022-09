El récord que acaba de imponer el Sushi Master 2022

Sushi master 2022 Foto: Cortesía

Un fenómeno y un éxito total. Así ha sido la edición de este año de Sushi Master desde que comenzó el pasado 5 de septiembre, pues hasta este miércoles ya se habían vendido más de 150.000 rollos en todo el país. Dicho en otras palabras: en solo tres días lograron vender poco más de tres mil millones de pesos (incluyendo bebidas), según informaron los organizadores.

Tulio Zuloaga, también conocido como Tulio Recomienda y la mente detrás de todos estos festivales gastronómicos que buscan ampliar el apetito de los colombianos por los sabores de los restaurantes locales, confiesa que “estaba muerto del susto; pero también (y como buen emprendedor), me preguntaba ¿cuál sería la gracia si no hubiese estos riesgos?, ¿cuál sería el mensaje para mis hijos y para todos los jóvenes y amigos que siguen esta red?, ¿cuál sería mi valía si no me lanzara a proponer y perseguir con firmeza este tipo de hermosos proyectos?”.

Antes de que comenzara la edición 2022, Zuloaga había lanzado un dato: “la meta será superar las cifras del año 2019 en el que se sirvieron 798.838 rollos de sushi que dejaron ingresos por cerca de 13 mil millones de pesos”. Por lo que, considerando el alcance que han tenido en los primeros días “al paso que vamos, superaremos los 800.000 ¿será que sí?”, indicó.

A través de sus redes sociales, Tulio agradeció a todos los comensales que se han unido a este encuentro, cuyo propósito es impulsar esos emprendimientos gastronómicos de las principales ciudades, especialmente después de la pandemia.

“Gracias a todos ustedes, mis amigos y amigas de la comunidad “TULIO Recomienda”, gracias a toda mi familia de la prensa, Gracias por ayudarme a volver gigantes los sueños de miles de emprendedores, Gracias por ayudarme a brindar oportunidades donde muchos solo ven dificultades y desesperanza... y gracias a ti papá Dios por premiarnos con tanta unidad, dulzura y felicidad. Juntos volveremos a hacer historia!”, escribió en sus redes sociales.

Recordemos que el Sushi Master terminará el próximo domingo 11 de septiembre. Los interesados podrán comprar los rollos de sushi a $18.000 en 20 ciudades del país y votar por su favorito a través de sus plataformas.