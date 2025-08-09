Têt, la taberna vietnamita que se saborea en Bogotá

Curry: plato exponente de la gastronomía asiática en Têt Taberna Vietnamita. Foto: Têt Taberna Vietnamita

En medio de la agitada Bogotá, Têt se abre como una puerta a Vietnam. No con decorados ostentosos ni discursos de autor, sino con una propuesta clara, rendirle homenaje a la filosofía del Têt, el Año Nuevo vietnamita, y compartir a través de la comida, la sencillez y riqueza cultural de este país del sudeste asiático.

Inspirado en los valores que acompañan esta festividad, la renovación, la abundancia y la familia, también se saborean en el lugar que se ha convertido en mucho más que un restaurante. Su esencia está en cada detalle, desde la ambientación cálida que evoca mercados callejeros, hasta la armonía de sabores que recorren distintas regiones de Vietnam.

“El objetivo no es solo que la gente coma rico, sino que viva una experiencia sin pretensiones”, afirma el chef Omar Hernández, quien lidera la propuesta gastronómica de Têt. “Queremos que se sientan como si salieran por un momento de Bogotá, que se conecten con una cultura que celebra lo simple y lo profundo a la vez.”

El menú está pensado como un recorrido gastronómico que atraviesa el norte, el centro y el sur de Vietnam. Platos como el pho, los baos, los makis vietnamitas (envueltos en hoja de arroz), los currys y diversos tipos de wok muestran una cocina que si bien se mantiene fiel a sus raíces, también conversa con el paladar colombiano.

Cada preparación se elige con criterio. No se trata de copiar recetas, sino de entenderlas, traducirlas y cocinarlas con respeto, y en ese proceso, Têt integra ingredientes frescos y técnicas locales que permiten mantener la autenticidad sin dejar de lado la innovación.

Un ejemplo de este equilibrio es el curry vegetariano, un plato que conserva el espíritu vietnamita pero con un giro propio. “Cuidamos que cada plato tenga nuestro sello, que se sienta la raíz pero también lo que somos aquí, queremos que la experiencia gastronómica tenga sentido para quien vive y come en esta ciudad”, explica el chef Hernández

Uno de los pilares de la cocina vietnamita es su capacidad de equilibrio. Dulce, ácido, picante, amargo, en ella cada sabor debe coexistir sin imponerse. En esta propuesta, se prueba una y otra vez hasta encontrar esa armonía que despierta el umami. Las hierbas frescas cumplen un rol esencial, y las salsas tradicionales como la hoisin, la de soya o la salsa de pescado son indispensables para crear profundidad en cada bocado.

El picante, por su parte, se ajusta con inteligencia. Se usan ingredientes como chiles frescos, sriracha, pasta de curry o togarashi, y en platos como el curry, los clientes pueden elegir el nivel de intensidad. “No queremos disfrazar los sabores, sino resaltarlos. El picante debe acompañar, no dominar”, comenta Hernández.

Têt se define como un lugar para sibaritas sin pretensiones. Y eso se siente desde que uno cruza la puerta. No hay show y tampoco hay espacio para los egos, el protagonismo lo tienen los platos, las bebidas y la atención. “Lo sofisticado para nosotros está en la calidad, no en lo ostentoso. Sabemos que el cliente valora una buena experiencia, una que se construya desde la honestidad”, señala el chef.

El trabajo en equipo también es clave en el proceso. Desde la cocina hasta la gerencia, todos se alinean para sostener la experiencia del comensal. “Sin equipo, no hay restaurante, lo más importante es que cada uno sepa que hace parte de algo más grande”.

Aunque el menú es amplio, hay preparaciones que se han convertido en favoritas del público:

El pulpo crujiente es el plato insignia, una mezcla de textura y sabor que resume la propuesta del lugar. Los currys El cerdo caramelizado Los makis vietnamitas El pho, una receta que resume en un tazón humeante toda la calidez de Vietnam.

Têt no busca impresionar sino conectar, y lo logra con una propuesta honesta en una mesa compartida que no necesita más adorno que el sabor bien hecho y la intención genuina de contar una historia a través de la comida.

Cl. 70a #10a-34

Ac. 85 #16a-40

