Tiramisú de cereza fácil y cremoso: receta sin horno

Este tiramisú de cereza se lleva al horno y se prepara en pocos pasos. Foto: Viridiana Navarrete

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Italiana . Una receta con un toque ácido para el paladar Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 tazas de cerezas sin hueso

1 taza de agua

1 taza de azúcar

Almíbar al gusto

Para destacar: ¿Por qué algunos restaurantes ya no quieren influencers en sus mesas?

Ingredientes para la crema

250 gramos de queso mascarpone

1 taza de crema para batir

½ taza de azúcar glass

1 cucharadita de vainilla

Ingredientes para armar

Soletas (lenguas)

Café

Cerezas frescas para decorar

El resto del almíbar con 1 cucharada de fécula de maíz disuelto en 2 cucharadas de agua.

Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre los garbanzos en lata y secos y cuáles escoger?

Preparación

Lleva las cerezas con el azúcar a fuego medio. Cuando rompan el hervor, tritura y pasa por un colador para obtener un almíbar liso.

Reserva una parte del almíbar para remojar las soletas. El resto vuélvelo a la olla, añade la maicena diluida y cocina removiendo hasta que espese. Deja enfriar; será la cobertura.

Bate la crema con la vainilla y el azúcar glas hasta que tome cuerpo. Incorpora el mascarpone con movimientos suaves hasta lograr una crema homogénea.

Remoja rápidamente las soletas (bizcochos alargados en panadería también conocidos como lenguas) en el almíbar reservado y forma una primera capa en el molde. Cubre con crema y repite hasta terminar.

Termina con la cobertura de cereza espesa. Refrigera 2 horas antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧