Torta de banano sin azúcar con harina de almendras

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Gastronomía: Saludable .
Húmeda, saludable e ideal para conquistar en la mesa
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 2 bananos bien maduros
- 1 taza y media de harina de almendras
- 1/2 taza de mantequillla derretida
- Chips de chocolate sin azúcar
- 1 cucharadita de polvo para hornear
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Preparación
Machaca el banano bien maduro, luego, mézclalo con la harina de almendras, la mantequilla derretida, los chips de chocolate sin azúcar y el polvo para hornear.
Vierte la mezcla en un molde y hornea aproximadamente 25 minutos.
Deja enfriar, comparte y sirve con tu bebida favorita. ¡Exquisita!
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