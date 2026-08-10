Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Torta de banano sin azúcar con harina de almendras

Para esta receta utiliza mantequilla derretida, polvo para hornear y chips de chocolate para disfrutar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
10 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Decora también esta torta de banano con maní o una lluvia de pistachos.
Decora también esta torta de banano con maní o una lluvia de pistachos.
Foto: Kurtz / Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Saludable .

Húmeda, saludable e ideal para conquistar en la mesa

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 2 bananos bien maduros
  • 1 taza y media de harina de almendras
  • 1/2 taza de mantequillla derretida
  • Chips de chocolate sin azúcar
  • 1 cucharadita de polvo para hornear

Puede interesarte: Diferencias entre linaza, chía y lino, ¿cuál escoger?

Preparación

Machaca el banano bien maduro, luego, mézclalo con la harina de almendras, la mantequilla derretida, los chips de chocolate sin azúcar y el polvo para hornear.

Vierte la mezcla en un molde y hornea aproximadamente 25 minutos.

Deja enfriar, comparte y sirve con tu bebida favorita. ¡Exquisita!

No dejes de leer: Diferencias entre avena cruda y cocida y cuál escoger

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Torta de banano sin azúcar con harina de almendras

Receta con banano

Estilo de Vida

Receta sin azúcar

Receta con harina de almendras

Receta saludable

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.