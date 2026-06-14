Torta veteada de banano y chocolate: esponjosa, fácil y deliciosa

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Gastronomía: Latinoamericana .
Añade chips de chocolate (opcionales, pero recomendados)
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 banano maduro
- 100 gramos de harina de avena
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 o 2 cucharadas de miel (según qué tan dulce la quieras)
- 2 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de leche
Para destacar: ¿Por qué no se deben lavar los huevos antes de guardarlos?
Preparación
Precalienta el horno a 175 °C.
Lleva a la licuadora los huevos, el banano, la harina de avena, el polvo de hornear, la vainilla, la miel y la leche. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
Separa una parte de la mezcla y agrégale la cocoa en polvo. Mezcla bien hasta integrar.
En un molde apto para horno, intercala la mezcla natural y la mezcla de chocolate para crear el efecto veteado o marmoleado.
Si lo deseas, agrega chips de chocolate por encima.
Hornea durante 25 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
Deja enfriar antes de desmoldar, sirve y ahora si a disfrutar.
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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧