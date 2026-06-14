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Torta veteada de banano y chocolate: esponjosa, fácil y deliciosa

Para esta preparación usa harina de avena, esencia de vainilla y cocoa en polvo.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
14 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
Prepara esta torta veteada de banano y chocolate en 35 minutos.
Prepara esta torta veteada de banano y chocolate en 35 minutos.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Latinoamericana .

Añade chips de chocolate (opcionales, pero recomendados)

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 banano maduro
  • 100 gramos de harina de avena
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 1 o 2 cucharadas de miel (según qué tan dulce la quieras)
  • 2 cucharadas de leche
  • 2 cucharadas de leche

Para destacar: ¿Por qué no se deben lavar los huevos antes de guardarlos?

Preparación

Precalienta el horno a 175 °C.

Lleva a la licuadora los huevos, el banano, la harina de avena, el polvo de hornear, la vainilla, la miel y la leche. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Separa una parte de la mezcla y agrégale la cocoa en polvo. Mezcla bien hasta integrar.

En un molde apto para horno, intercala la mezcla natural y la mezcla de chocolate para crear el efecto veteado o marmoleado.

Si lo deseas, agrega chips de chocolate por encima.

Hornea durante 25 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Deja enfriar antes de desmoldar, sirve y ahora si a disfrutar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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