Torta veteada de banano y chocolate: esponjosa, fácil y deliciosa

Prepara esta torta veteada de banano y chocolate en 35 minutos. Foto: María Dulcey

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Latinoamericana . Añade chips de chocolate (opcionales, pero recomendados) Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 3 huevos

1 banano maduro

100 gramos de harina de avena

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharada de esencia de vainilla

1 o 2 cucharadas de miel (según qué tan dulce la quieras)

2 cucharadas de leche

2 cucharadas de leche

Para destacar: ¿Por qué no se deben lavar los huevos antes de guardarlos?

Preparación

Precalienta el horno a 175 °C.

Lleva a la licuadora los huevos, el banano, la harina de avena, el polvo de hornear, la vainilla, la miel y la leche. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Separa una parte de la mezcla y agrégale la cocoa en polvo. Mezcla bien hasta integrar.

En un molde apto para horno, intercala la mezcla natural y la mezcla de chocolate para crear el efecto veteado o marmoleado.

Si lo deseas, agrega chips de chocolate por encima.

Hornea durante 25 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Deja enfriar antes de desmoldar, sirve y ahora si a disfrutar.

Te puede interesar: ¿Cuál es la diferencia entre queso mozzarella, campesino, doble crema y cuál elegir?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧