En Video: El arroz chino de 2.000 pesos en San Victorino, ¿se atreve a probarlo?

La plaza de la Mariposa, San Victorino, es uno de los epicentros populares de la historia económica de Bogotá. Para algunos ciudadanos es una zona de robos, mientras que para otros es un sector con gran tradición cultural e histórica. Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos

San Victorino es una zona que es conocida por el comercio que genera, bogotanos de todas las localidades asisten a este lugar para comprar desde ropa hasta joyas a un bajo precio. Para otras personas, es una zona prohibida por su alta inseguridad y por considerar, luego de un pasado turbio, un lugar de alto consumo de sustancias alucinógenas.

Los matices cubren toda Bogotá, incluso el centro. A pesar de haber zonas poco “agradables visualmente”, siguen siendo un atractivo turístico para extranjeros, visitantes y habitantes de la capital.

El “voz a voz” siempre ha sido una forma de recomendación de tiendas, museos y en este caso, comida. Es así como después de los comentarios populares de un supuesto arroz chino a dos mil pesos llegó a oídos de un joven youtuber, que, con un amigo, deciden probar este plato de la alta cocina callejera.

El youtuber Thomás Pérez, por medio de su canal Sin Rol Específico, mostró a este chef urbanos, sus carritos ambulantes como locales, precios y sus especialidades, el arroz chino y paisa.+

Estos cocineros llegan y se “parquean” en frente de La Mariposa, se disponen a abrir sus locales a las 11:00 am y empiezan a vender sus platos de comida, cobrando desde $ 2.000 hasta $ 6.000 pesos, dependiendo del tamaño de la porción. Algunos le enciman la salsa de tomate, la soya y a veces la salsa agridulce.

Según uno de los chefs callejeros manifiestan que en un día normal puede vender hasta siete kilos de arroz chino. Además, asegura que los ingredientes son frescos y no recalentados.

“Raíz china, Cebolla picada, salchichón Fazenda, jamón ahumado y chuletica de cerdo, de esa que es roja” comenta uno de los vendedores del plato más colombiano que asiático que entrevisto Thomás Pérez.

Luego de pasar por varios puestos ambulantes y probar diferentes arroces chinos, la conclusión a la que llegaron el joven youtuber y su amigo, es que a pesar de todo lo que se comenta sobre el daño que produce la comida callejera, en esa zona de la ciudad en particular, no es cierta, pues por un bajo costo pudieron comer una buena porción, de buen sabor. “Lo que pasa es que hay personas que no están acostumbradas a comer esto” apuntó el joven.

No es la primera vez que youtubers e influenciadores se toman las zonas más populares de la capital y exploran la resignificación de los conceptos estigmatizantes que tienen muchos bogotanos.

Estiwar G es otra persona que recorre las zonas más “candela” de Bogotá, probando su gastronomía en su serie de videos denominados “Toxitour”, con la que busca desmentir ciertos rumores y comentarios de sectores sociales a vece más privilegiados. También muestra una realidad pacífica y tranquila de malos conceptos en localidades, barrios y lugares marginados por el mismo voz a voz de la experiencia de algunos, pues si bien hay zonas peligrosas, no significa que sus habitantes sean malas personas, incluso luchan por corregir ese estigma desde emprendimientos e iniciativas civiles.

Diego Andariego, es otro youtuber que se apropia de Bogotá y Colombia, con narrativas poco conocidas de lugares poco visitados. Comentando la cultura, la historia, el arte y la gastronomía contracultural de la ciudad.