Y el ganador es…

Las estrictas condiciones de participación para cada una de las tres categorías del concurso marginan a la mayoría de los establecimientos colombianos, aunque tres restaurantes cartageneros lograron clasificar en el registro.

En este período fueron galardonados 3.500 restaurantes en 50 estados de Estados Unidos y en 75 países de los cinco continentes.

Según lo establecido por la revista Wine Spectator, quienes aspiren a obtener el escudo de tres copas correspondiente al Grand Award (máximo título de la competición) deben ofrecer más de 1.000 referencias en carta, además de antiguas y consecutivas añadas, diversas denominaciones de origen, vinos envasados en botellas de múltiples tamaños, una presentación impecable del producto y una perfecta relación entre vinos y platos. En 2023, el jurado seleccionó a 93 ganadores en este segmento.

Eleven Madison Park encabeza el grupo neoyorquino, con vinos y platos de alto valor. Se concentra en dominaciones europeas como Borgoña, Ródano, Burdeos, Italia, Alemania, Champaña, Austria, Alsacia y Loira, además de California. Su Wine Book acopia 4.700 botellas, con un inventario de respaldo de 20.500 unidades.

En el mismo renglón, Alfredo di Roma, restaurante de Ciudad de México, saca la cara por Latinoamérica con orígenes como Burdeos y otras zonas de Francia, así como de Italia, California, México, Argentina y Chile. En carta ofrece 2.100 etiquetas, mientras que su inventario en botellas supera las 38.000.

El segundo nivel, denominado Best of Award of Excellence (con un emblema de dos copas), se asignó a 1.411 restaurantes que demostraron tener un mínimo de 350 referencias en carta, además de una nutrida variedad de orígenes y añadas. Por Latinoamérica volvió a figurar Alfredo di Roma, pero en su sede de Cozumel, donde mantiene 360 etiquetas en carta y un inventario de 4.800 botellas.

El tercer escalón (identificado con una copa) agrupa a 2.100 restaurantes, con una oferta de más de 90 opciones en carta.

Aquí figuran tres restaurantes cartageneros: El Burlador Gastro Bar, con 110 vinos listados, procedentes de Chile, Argentina y España, y un inventario de 11.000 botellas; Restaurante 1621, con 250 vinos en carta, procedentes de Francia, Chile y Argentina, y un inventario de 1.200 botellas, y Restaurante Candé, con orígenes como Argentina y Chile, y un total de 120 etiquetas en carta. Su inventario es de 1.200 botellas. Como destino turístico internacional, Cartagena se pone así a la altura de la oferta dominante en el resto del Caribe y las Antillas.