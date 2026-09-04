Yuca cremosa con tocineta: la receta más fácil y deliciosa

En arepas, empanadas, tortillas y con guiso, así puedes disfrutar del sabor de la yuca. Versátil y con mucho sabor. Foto: KavindaF / Pixabay

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Gastronomía: Latinoamericana . Fácil y llena de sabor Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 kilogramo de yuca pelada y en trozos

1 hoja de laurel

1 taza del líquido de cocción de la yuca

1 taza de queso rallado (el que tengas)

150 gramos de tocineta en trozos

Cilantro picado al gusto

1 ramita de tomillo

1 cucharadita de curry

Sal al gusto

Agua (para cocinar)

2 cucharadas de mantequilla

3 dientes de ajo picados

1 taza de crema de leche

100 gramos de queso crema

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Preparación

Cocina la yuca en agua con laurel, tomillo, curry y sal hasta que esté blanda. Reserva parte del líquido de cocción.

En una sartén, derrite la mantequilla, dora el ajo y devuelve la yuca.

Aparte, mezcla la crema de leche, el queso crema, el líquido de cocción reservado, el queso rallado y sal.

Vierte la salsa sobre la yuca y baña bien todos los trozos.

Fríe la tocineta y agrégala por encima junto con el cilantro. Sirve caliente.

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