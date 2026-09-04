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Yuca cremosa con tocineta: la receta más fácil y deliciosa

Esta preparación es ideal para llevar a la mesa a la hora del almuerzo.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
04 de septiembre de 2026 - 03:00 p. m.
En arepas, empanadas, tortillas y con guiso, así puedes disfrutar del sabor de la yuca. Versátil y con mucho sabor.
En arepas, empanadas, tortillas y con guiso, así puedes disfrutar del sabor de la yuca. Versátil y con mucho sabor.
Foto: KavindaF / Pixabay
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Gastronomía: Latinoamericana .

Fácil y llena de sabor

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 kilogramo de yuca pelada y en trozos
  • 1 hoja de laurel
  • 1 taza del líquido de cocción de la yuca
  • 1 taza de queso rallado (el que tengas)
  • 150 gramos de tocineta en trozos
  • Cilantro picado al gusto
  • 1 ramita de tomillo
  • 1 cucharadita de curry
  • Sal al gusto
  • Agua (para cocinar)
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • 3 dientes de ajo picados
  • 1 taza de crema de leche
  • 100 gramos de queso crema

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Preparación

Cocina la yuca en agua con laurel, tomillo, curry y sal hasta que esté blanda. Reserva parte del líquido de cocción.

En una sartén, derrite la mantequilla, dora el ajo y devuelve la yuca.

Aparte, mezcla la crema de leche, el queso crema, el líquido de cocción reservado, el queso rallado y sal.

Vierte la salsa sobre la yuca y baña bien todos los trozos.

Fríe la tocineta y agrégala por encima junto con el cilantro. Sirve caliente.

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Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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