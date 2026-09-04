Yuca cremosa con tocineta: la receta más fácil y deliciosa

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Gastronomía: Latinoamericana .
Fácil y llena de sabor
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 kilogramo de yuca pelada y en trozos
- 1 hoja de laurel
- 1 taza del líquido de cocción de la yuca
- 1 taza de queso rallado (el que tengas)
- 150 gramos de tocineta en trozos
- Cilantro picado al gusto
- 1 ramita de tomillo
- 1 cucharadita de curry
- Sal al gusto
- Agua (para cocinar)
- 2 cucharadas de mantequilla
- 3 dientes de ajo picados
- 1 taza de crema de leche
- 100 gramos de queso crema
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Preparación
Cocina la yuca en agua con laurel, tomillo, curry y sal hasta que esté blanda. Reserva parte del líquido de cocción.
En una sartén, derrite la mantequilla, dora el ajo y devuelve la yuca.
Aparte, mezcla la crema de leche, el queso crema, el líquido de cocción reservado, el queso rallado y sal.
Vierte la salsa sobre la yuca y baña bien todos los trozos.
Fríe la tocineta y agrégala por encima junto con el cilantro. Sirve caliente.
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