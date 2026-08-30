Zucchini a la crema de parmesano fácil y cremoso en 20 minutos

Este zucchini a la crema de parmesano es una buena alternativa para llevar a la mesa a la hora del almuerzo. Foto: Harry Sasson

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Escribo esta nota el miércoles 26 de agosto a medio día, dos semanas después del terremoto que dejó herida a media Colombia, y quiero conmemorar que ayer alcanzamos la asombrosa cifra de 340.000 comidas calientes servidas a damnificados y rescatistas en las zonas más afectadas, de Cali, Pereira, Armenia y Quibdó, entre otras poblaciones.

Esta labor la hemos realizado sin descanso gracias al asocio de la World Central Kitchen y de la Fundación Gastronomía Social, y al apoyo de miles de donantes, gracias a los cuales hemos podido comprar las comidas a los restaurantes y cocineros locales, reactivando así sus economías. Ha sido labor maratónica y hermosa, en la que Colombia se ha unido para entregar alimentación de emergencia a los más necesitados en esta difícil situación; y la organización que dirige el chef José Andrés está demostrando de nuevo su músculo, sin temblarle la mano, para ayudar en las tragedias humanitarias. Pero esto no termina.

Ahora es que nos damos cuenta de la magnitud del desastre y que la recuperación será larga. Muchos colegas quedaron en problemas, y tienen que volver a comenzar. Por eso, ahora estamos pensando en cómo toda la industria, los colegas, vamos a ayudar para que los compañeros afectados, muchos que lo perdieron todo y hoy tienen sus comedores en ruinas, puedan volver a encender sus fuegos.

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Gastronomía: Latinoamericano . El ajo picado aportará sabor a esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 6 tazas de zucchini amarillo y verde

2 cucharadas de cebolla cabezona picada

2 dientes de ajo picados (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mantequilla

1 cucharadita de orégano seco

1/2 taza de crema de leche

Queso parmesano rallado (al gusto)

Sal y pimienta negra del molino

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Preparación

En una sartén grande con el aceite de oliva y la mantequilla saltee el ajo, la cebolla y el orégano.

Luego agregue el zucchini y cuando empiece a expulsar su humedad agregue la crema de leche. Deje hervir y reduzco un poco.

Integre el queso parmesano y revuelva. Rectifique la sazón con sal (recuerde que el parmesano es salado) y con unas vueltas del molino de pimienta.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧