Contra la "ideología de género" y el "aborto": así es la manósfera en la campaña digital Foto: Eder Rodríguez

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En 2026, la ciudadanía colombiana escogió en las urnas a sus representantes en el Congreso y definirá quién ocupará la Presidencia de la República a finales de mayo. Por esa razón, #MachosAlfa, la investigación digital de El Espectador y Colombiacheck, también quiso entender si la narrativa de la manósfera estaba presente en la conversación digital sobre la campaña política. Hablamos de un ecosistema digital que a menudo promueve prejuicios y roles de género tradicionales centrados en la supremacía masculina y en la idea de que los hombres son víctimas de los avances en derechos alcanzados por las mujeres y la población LGBTIQ+.

Con este fin, se realizó una búsqueda, con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de términos relacionados con este entorno y los nombres de los cinco candidatos a la Presidencia. Se priorizaron para la indagación a los aspirantes que, según las encuestas, tienen una intención de voto por encima del margen de error: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo y Paloma Valencia.

La pesquisa se realizó, entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2026, en la plataforma X, con la herramienta Meltwater, con el nombre de cada candidato o candidata y las siguientes palabras: “hombre proveedor, hombre alfa, macho alfa, pro vida, provida, ideología de género, ideología progre, Red Pill, MGTOW, hembrismo, feminazi, antifeminista, feminismo, hipergamia, simp y familia tradicional”. La herramienta arrojó los trinos con mayor alcance en Colombia, aunque esto no signifique, en todos los casos, que hayan tenido un gran volumen de interacciones.

Abelardo de la Espriella

Con esa combinación de palabras y el nombre del candidato a la Presidencia por el movimiento de derecha Salvación Nacional, de 352 trinos, los primeros cinco con mayor alcance fueron los siguientes:

Contra el aborto y el feminismo

En los trinos de mayor alcance está uno que relaciona a De la Espriella con valores propios de la manósfera: estar en contra del aborto, el feminismo y lo que llaman “la mano blanda frente al crimen”.

El texto mencionado ataca a la prensa, en este caso a La Silla Vacía, no por el contenido de su artículo, sino por tener una supuesta “ideología progresista”.

Estar en contra del aborto y el feminismo parte de un supuesto de que el avance en derechos de las mujeres implica una pérdida para los hombres. “Suponen que solo en una situación de subordinación, las mujeres los elegirían, proponiendo así la vuelta a roles tradicionales, la criminalización de conductas que salgan de este modelo, y el ataque frontal al feminismo”, dice la investigadora paraguaya Jazmín Duarte Sckell, autora de La Manosfera en Latinoamérica: manipulación emocional y amputación de la humanidad masculina.

En esta visión jerárquica de la sociedad, apunta Duarte, solo existen luchas de poder y competencia y esto conecta directamente con el individualismo económico que plantean como modelo, tanto el discurso emprendedor, como las escuelas económicas neoliberales que disponen destruir políticas públicas sociales, como ha pasado en Argentina, con Javier Milei o en El Salvador, con Nayib Bukele.

De la Espriella y la “ideología de género”

De los cinco trinos de mayor alcance encontrados, tres relacionan a Abelardo de la Espriella directamente con la expresión “ideología de género”, posicionándolo como el candidato aliado en la lucha, de tintes religiosos, en contra de este concepto que se opone a la educación sexual, el aborto y la diversidad sexual e identitaria. Esto aunque la candidata Paloma Valencia también se ha referido en declaraciones públicas a que está de acuerdo con combatir la “ideología de género” en los colegios.

Esta narrativa está muy conectada entre los sectores derechistas latinoamericanos. De hecho, uno de esos trinos de mayor alcance viene de una plataforma del medio propagandista ecuatoriano El Dato, que está ligando a su vez con plataformas argentinas similares, como La Derecha Diario. Tanto esta como aquél abrieron versiones colombianas de sus cuentas de cara a los comicios.

Incluso, en uno de los videos propagandísticos de El Dato aparece De la Espriella, el 13 de febrero de 2026, subrayando su conexión con conceptos propios de la manósfera y la derecha en la región:

“Esta no solo es una batalla política, sino espiritual. Soy defensor de la familia tradicional, de la vida, antidrogas, y considero que hay que sacar la ideología de género de los salones de nuestros hijos”.

🚨🇨🇴 | TIPAZO: Abelardo De La Espriella aseguró que defenderá la familia, la vida y la educación de los niños frente a la ideología de género: “No solo es una batalla política, sino también espiritual. Soy defensor de la familia tradicional, de la vida, antidrogas, y considero… pic.twitter.com/JmuzT6jcDy — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) February 13, 2026

Doce de los 20 trinos con mayor alcance en la búsqueda de palabras de la manósfera y De la Espriella retoman esa declaración como positiva. Según sus propias declaraciones, Abelardo de la Espriella entendió la importancia de ir en contra de la “ideología de género”, para congraciarse con eventuales votantes de valores conservadores en Colombia, que ya han sido movilizados en el pasado, y que se conectan a favor de una idea de “familia tradicional”: heterosexual, religiosa, en donde el padre es el jefe del hogar y el proveedor y la madre le obedece y se dedica a lo doméstico y a la crianza.

“Ideología de género” y política en Colombia

En Colombia, el concepto de “ideología de género” y su relación con la derecha ha tenido al menos tres hitos fundamentales en la historia política reciente. El primero ocurrió el 25 de julio de 2016, cuando la entonces diputada Ángela Hernández convocó a un debate para discutir la Ley 1620 y las cartillas de género promovidas por la ministra de Educación, Gina Parody. Hernández sostuvo que estas herramientas, diseñadas para prevenir la discriminación por identidad de género u orientación sexual, eran “catedrás de ideólogia de género y sexualidad” que representaban una “colonización homosexual” en los colegios.

Esta postura recibió el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez y amplios sectores cristianos. La controversia escaló en redes sociales, donde se llegó a viralizar de forma malintencionada una caricatura pornográfica haciéndola pasar por el contenido oficial de las cartillas. La movilización digital terminó en la marcha masiva #AbanderadosPorLaFamilia, que sacó a las calles al poder ultraconservador del país.

El segundo momento de éxito para esta categoría política fue el debate previo al plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con las FARC.. El “enfoque de género” del Acuerdo de La Habana, anunciado en julio de 2016 como un hecho sin precedentes en procesos de paz del mundo, fue tergiversado por los promotores del “No”.

El propio expresidente Uribe aseguró en ese momento que con ese enfoque la “ideología de género” entraría al ordenamiento constitucional sin debate previo. Esta postura, replicada masivamente en redes sociales, generó temor en sectores que creyeron que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC ponía en riesgo la libertad de culto, la educación sexual y los valores tradicionales de la familia colombiana.

El tercer momento se dio en mayo de 2017, cuando la exfiscal y entonces congresista Vivian Morales anunció que recogería firmas para convocar a un referendo en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo, luego de que la Corte Constitucional aprobara la adopción conjunta, estableciendo que la orientación sexual no es un impedimento para adoptar. El referendo tuvo un amplio apoyo y en esa defensa Morales revivió el término “ideología de género” desde una visión de pánico moral: “Los líderes de la ideología de género quieren impedir nuestros derechos ciudadanos”, dijo en su momento. Morales logró entregar más de dos millones de firmas válidas ante la Registraduría, lo que obligó al Congreso a tramitar la ley para convocar al referendo, pero la iniciativa no alcanzó los votos del legislativo, al llegar a la Cámara de Representantes.

Valencia, Cepeda, Fajardo y López

En el caso de la senadora y candidata a la presidencia por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, de 257 trinos, la mayoría de publicaciones con mayor alcance señalan al caricaturista y candidato que no alcanzó un escaño al Senado por la lista cerrada del Pacto Histórico, Julio César González, conocido como Matador, como “misógino”, tras agredir a la senadora a través de una publicación con burlas sobre su cuerpo. Entre los principales trinos, cuatro acusan a la izquierda colombiana de practicar un “feminismo selectivo” o con “color político” que solo actúa por conveniencia.

Incluso, una usuaria reconoce a Valencia como la representación del “feminismo auténtico”, aunque han sido públicas las posturas antifeministas de su partido, en contra del aborto, por ejemplo. Por otro lado, en otro tuit se denuncia la postura de la derecha como un “feminismo light” que ha olvidado a otras figuras víctimas de violencia política como la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

También destacan dos trinos que critican la fórmula de Valencia con Daniel Oviedo, candidato a la Vicepresidencia. Una publicación lo expone como una traición ideológica y un “suicidio” político, describiendo al exconcejal como un “caballo de Troya del progresismo técnico”. Mientras que otro usuario considera “triste” y contradictoria la unión política entre un hombre gay y una candidata que promovió el discurso contra la supuesta “ideología de género”.

Con respecto a Iván Cepeda, candidato por el partido de izquierda Pacto Histórico, la búsqueda arrojó 99 trinos. La publicación con mayor alcance en X lo presenta como un aliado del feminismo por Alexandra Pineda, electa a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Sin embargo, en los siguientes trinos, se le vincula como promotor de “la ideología de género”. Además, su figura es contrastada de forma negativa en contraposición a otros candidatos como Valencia y De la Espriella.

Por otra parte, se le señala a Cepeda de rodearse de figuras controversiales para la derecha iberoamericana como Irene Montero, secretaria del partido político español de izquierda Podemos y exministra de la Igualdad del gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Se debe destacar que otra publicación también menciona al senador oficialista y su supuesta relación con Iván Márquez y Jesús Santrich, altos mandos de la antigua guerrilla de las FARC que se rearmaron tras el acuerdo de paz de La Habana, acusados por usuarios de ser responsables de violencias en contra de mujeres. Sin embargo, es conocido que el acercamiento de Cepeda con ellos se dio en el contexto de mediaciones de paz.

Entre los trinos con mayor alcance relacionados con el candidato presidencial Sergio Fajardo, por el partido Dignidad y Compromiso, se revela una narrativa que lo vincula con la supuesta promoción de la “ideología de género”. En el trino mencionado se le asocia directamente con figuras internacionales como Alexander Soros, hijo del empresario creador de Open Society Foundation, que ha apoyado a organizaciones en todo el mundo, George Soros, a quienes algunos sectores califican como los “grandes financiadores” de esta agenda en el mundo. El aspirante a la Presidencia es también cuestionado constantemente por usuarios sobre sus posturas a favor del aborto, la eutanasia y la legalización de las drogas. Además, se le acusa de ser supuestamente “izquierdista de clóset”. La plataforma encontró 78 publicaciones.

La búsqueda de términos relacionados con la manósfera y la candidata Claudia López arrojó solo 21 trinos. El que tuvo mayor despliegue fue el que le escribió el militar retirado Jorge Castillo, excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Conservador, que no llegó al Congreso pero hizo campaña por el porte legal de armas y se autodenomina “católico”, “padre de familia” y “libertario”, es decir, que aboga por un Estado mínimo que no regule el capital.

El trino critica a la exalcaldesa de Bogotá por abrir en diciembre de 2023 el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Género (conocido también como Clínica de Género en Chapinero) en Bogotá, una institución pública de salud especializada en la atención integral a la población LGBTIQ+, especialmente a las mujeres trans. Y la ataca diciendo que su política de inclusión busca adoctrinar “niños con ideología de género” e invertir el erario en “beneficio de los suyos”, refiriéndose a su orientación sexual.

Otro de trinos destacados señala a López de promover la “agenda woke”, que según sus detractores es una imposición ideológica de la diversidad, equidad e inclusión, y que califica de “pro aborto, lobby lgtb, ideología de género y demás basura progresista”. A partir de 2020, sectores conservadores en Estados Unidos y Europa comenzaron a usar “woke” para agrupar diversas causas progresistas bajo una connotación negativa.

La propaganda electoral en Meta

La narrativa de la manosfera se utilizó como parte de una estrategia de propaganda vinculada a la contienda electoral en 2026. En Facebook e Instagram, entre diciembre de 2025 y el 6 de marzo de 2026, candidatos al Congreso pagaron anuncios políticos que criticaban el movimiento feminista, el derecho al aborto y que expresaban explícitamente “No a la ideología de genero”, como concepto que amenaza la “familia tradicional colombiana”.

Para esta investigación se realizó una búsqueda en la Biblioteca de Anuncios de Meta con las palabras clave: “ideología de género”, “pro vida o provida”, “vida desde la concepción”, “aborto” y “familia tradicional”.

El rastro digital visible de esta herramienta revela que al menos 18 candidatos a las elecciones al Congreso pagaron pauta para difundir narrativas de la manósfera latinoamericana, enmarcadas en el movimiento antiderechos y antigénero global, según expertas consultadas. Estos aspirantes forman parte de los partidos de derecha Salvación Nacional, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical, así como de la coalición Ciudadanos Renovemos, de la ADA y el Demócrata en Bogotá.

Por ejemplo, Carol Borda, que logró una curul en la Cámara por la capital con Salvación Nacional, pagó por promocionar un video en el cual relata lo que significa ser una mujer “tradicional”, bajo una narrativa que, según la experta Jazmín Duarte, está directamente relacionada con la extrema derecha global.

“Si algo tengo claro es que hay momentos en los que callar es una forma de rendirse, cuando vi cómo se distorsionaba lo que significa ser mujer. Cuando vi cómo se justificaba la eliminación de miles de niños inocentes, haciéndoles a sus madres que la libertad se compra con la sangre de ellos”, cuenta Borda en su cuña publicitaria, mientras se suceden imágenes de concentraciones feministas.

Aunque en los primeros segundos de esta publicidad la representante electa se muestra como una mujer trabajadora y luchadora, lo que iría en contra del discurso de la manósfera, “su posicionamiento es anti aborto y antifeminista”, señala Duarte.

Otro candidato que resaltó en la lista de quienes pautaron propaganda política en Meta relacionada con ideas de la manósfera, fue Mauricio Giraldo, senador que fracasó en su intento de buscar la reelección por el Partido Conservador. Destacó como el mayor inversor en las plataformas de esa compañía tecnológica con un importe de 4,3 millones de pesos colombianos en 110 anuncios publicados durante el último trimestre.

“Una nación que no protege a la vida se queda sin futuro”, sentenció en una de sus publicaciones con más de 175 mil visualizaciones, relacionada en contra del aborto. Su campaña promocionó proyectos de ley como “Colombia Nace” (para declarar a fetos y embriones como “sujetos de especial protección constitucional”) y “Latido del Corazón” (para obligar a las personas gestantes a escuchar las pulsaciones en ecografía como requisito para dar su consentimiento informado al pedir la interrupción voluntaria del embarazo); además, impulsó conferencias “provida” en el territorio nacional.

Son discursos que, a juicio de Duarte, movilizan una “política autoritaria y homogeneizante, que busca imponer a todo el mundo el mismo tipo de vida, ubicando a las mujeres sobre todo en una posición de subordinación”.

La estrategia política de Giraldo también incluyó la colaboración con figuras del entorno digital de la manosfera. En su campaña destaca la participación de Camila Rojas, creadora de contenido con más de 100.000 seguidores y figura identificada en el mapeo realizado para esta investigación. Rojas ha publicado contenido que critica abiertamente al feminismo, las diversidades y los derechos sexuales y reproductivos.

Siliva Díaz, quien analizó el contenido de la influencer, aseguró que “forma parte del entramado de la manosfera. Los valores son los mismos, el retorno a la familia tradicional como supuesta solución a los problemas contemporáneos”. Rojas también ha colaborado con figuras como la senadora y candidata al Congreso por el partido cristiano Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, quien presentó el proyecto de ley “Con los niños no te metas” que va en contra de la “ideología de género”, y el candidato a la Cámara por Bogotá de Salvación Nacional e influencer Jonathan Silva. Ambos aspirantes pagan propaganda en Meta con narrativas antiaborto.

Duarte asegura que el posicionamiento religioso de estos partidos y sus candidatos sirve como base moral para señalar supuestos riesgos para la sociedad, en una lista de “amenazas” que incluye a la población LGBTIQ+ o, por ejemplo, fenómenos como los therians, utilizado recientemente por el excandidato Silva para “alimentar el pánico y movilizar el miedo”.

“Lo peligroso de este contenido, aunque se presente ‘solo’ como una campaña política, es que puede desembocar en políticas públicas excluyentes y en el retroceso de derechos en el amplio espectro del término. A la larga este tipo de discurso erosiona los pilares básicos de un estado democrático, ya que pone como ciudadanos de mejor categoría a las mujeres y diversidades sexuales”, advierte Duarte.

#Machos Alfa es una investigación de El Espectador y Colombiacheck que revela cuál es la manósfera más influyente en Colombia y su relación con la conversación digital para la contienda electoral en 2026. Para ver el especial completo haga click acá: