30 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Alemania y las primeras veces LGBTIQ+: la palabra “homosexual” nació allí
El atentado durante la celebración del Orgullo en Berlín ocurre en la misma ciudad del primer movimiento por los derechos LGBTIQ+ de la historia occidental. El primer periódico queer, el primer centro de estudios sexuales, la primera cirugía de afirmación de género, incluso el primer uso de la palabra “homosexual” sucedió allí. Le contamos la historia.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación