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30 de julio de 2026 - 05:00 p. m.

Alemania y las primeras veces LGBTIQ+: la palabra “homosexual” nació allí

El atentado durante la celebración del Orgullo en Berlín ocurre en la misma ciudad del primer movimiento por los derechos LGBTIQ+ de la historia occidental. El primer periódico queer, el primer centro de estudios sexuales, la primera cirugía de afirmación de género, incluso el primer uso de la palabra “homosexual” sucedió allí. Le contamos la historia.

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José David Escobar Franco

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Begi Valentina Rojas Duarte

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