Género y Diversidad
La Disidencia
04 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.

Amor y crianza diversa: la historia de cómo Sergio y Juan Pablo adoptaron a Amalia

Después de más de cinco años de relación y casi una década de amistad, Juan Pablo y Sergio decidieron casarse. Unos años más tarde, tras superar un diagnóstico de cáncer, decidieron dar otro paso: convertirse en padres. Amalia, de cuatro años, llegó a su vida hace ocho meses y desde entonces sus días se llenan de preguntas sobre por qué el cielo es azul o de decisiones cruciales como elegir el mejor disfraz para su presentación en el colegio. Hoy celebran los diez años de la sentencia que hizo posible que familias LGBTIQ+ pudieran adoptar en Colombia.

Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

Laura Salomón Prieto

Laura Salomón Prieto

