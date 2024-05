Autoprueba de VIH de saliva: dónde conseguirla, cómo funciona y cuánto vale

Las pruebas de autodiagnóstico del VIH son una herramienta clave para la detección temprana de esta infección. Foto: Archivo

Las pruebas de autodiagnóstico del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), más conocidas como autotest o pruebas caseras, son una herramienta clave para la detección temprana de esta infección. Son sencillas y rápidas, no hay necesidad de ir al médico y las personas la pueden realizar en un lugar privado y seguro.

Según la Cuenta de Alto Costo (CAC), el año pasado se registraron 166.496 personas que viven con el virus en Colombia. Pero, se estima que esta cifra podría ser mayor ya que solo el 43,50% de los casos se detectaron de forma temprana y el estigma que persiste alrededor del VIH hace que muchas personas no se hagan una prueba.

¿En qué consiste la autoprueba del VIH?

Se trata de una prueba de detección de la infección por el VIH, en la que la misma persona que se realiza la prueba recoge la muestra de sangre o saliva e interpreta el resultado del test. La obtención del resultado es inmediata, generalmente en menos de 20 minutos, y no requiere enviar la prueba a ningún laboratorio clínico para obtener el resultado.

Las autopruebas son generalmente versiones modificadas de kits de pruebas rápidas diseñadas originalmente para profesionales de la salud. Sus procesos, instrucciones y presentación de los resultados son simplificados para que cualquier persona pueda seguir un paso a paso. Así, la lectura de la autoprueba se parece a una de embarazo, aparecerá una línea si la prueba es negativa y dos líneas si es positiva. Como explican desde Oriéntame y Profamilia, organizaciones que brindan asesorías y servicios de salud sexual y reproductiva, las pruebas caseras han demostrado ser precisas y confiables, con una tasa de precisión superior al 99%.

Un resultado positivo de VIH no es una sentencia de muerte. Estas pruebas están diseñadas para detectar los anticuerpos del VIH, en otras palabras, la respuesta o defensas que activa el sistema inmunológico a la infección. Tener VIH no significa tener sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que es la enfermedad que desencadena el virus. Actualmente, una persona seropositiva, como se denomina a quienes viven con VIH, con un tratamiento puede nunca llegar al sida y tener una vida larga y saludable como con cualquier otra condición médica crónica, por ejemplo, la diabetes.

¿Cuándo es el mejor momento para hacer el autotest?

Es importante tener en cuenta la ventana de detección del VIH, que es el período de tiempo entre la infección y la producción de los anticuerpos. Es imposible detectar una posible infección por VIH inmediatamente después de una relación sexual de riesgo.”La ventana varía según la persona, pero generalmente oscila entre 2 y 12 semanas después de la exposición al virus”,señala Carlos González Promicieros, gerente del Proyecto VIH de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (enterritorio).

Si la prueba se realiza antes de que haya una respuesta del sistema inmunológico hay una alta probabilidad de obtener un resultado negativo falso en el test. Por eso, si cree que tuvo una relación sexual de riesgo, la recomendación de profesionales es acudir a un centro médico y pedir una profilaxis post-exposición (PEP), un tratamiento de medicamentos antirretrovirales que se toma dentro de las 72 horas para prevenir la infección. Pasados tres meses puede hacer la prueba de VIH.

¿Cómo funciona la autoprueba de VIH?

En Colombia están disponibles dos tipos de autopruebas: la de sangre y la de saliva. En el caso de las pruebas de sangre “el procedimiento generalmente implica pinchar el dedo para obtener una pequeña muestra de sangre, que luego se coloca en el dispositivo de prueba”, explica Daniel García, consultor en derechos humanos, sexuales y reproductivos. Tras 15 o 20 minutos de espera, el resultado será visible.

Mientras tanto, la de saliva permite obtener la muestra “frotando una especie de ‘copito’ alrededor de las encías cercanas a los dientes”, comenta Mónica Mantilla Suárez epidemióloga y médica experta en VIH/SIDA. Se debe esperar entre 20 y 30 minutos para obtener el resultado. Según la farmacéutica que fabrica estos kits, se recomienda no haber comido media hora antes de practicarse en la prueba, tampoco haberse cepillado los dientes ni usar enjuagues bucales de forma reciente.

La prueba de saliva, que llegó al país en febrero de este año, ha llamado la atención, pues evita ese pinchazo que para muchas personas resulta molesto. Y aunque las pruebas de diagnóstico rápido de sangre potencialmente ofrecen resultados más precisos, estudios de la revista The Lancet HIV sugieren que pruebas como las de saliva suelen tener menos resultados inválidos, pues la toma de la muestra es más sencilla para los usuarios.

Cada kit contiene instrucciones detalladas sobre cómo usarla y leer los resultados sin la ayuda de un médico. Desde el 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda estos kits de autoanálisis del VIH como una forma en que las personas pueden hacerse pruebas de forma confidencial. Sin embargo, siempre la recomendación es de obtener un resultado positivo, confirmar la prueba lo más pronto posible en un centro de salud. Si la prueba profesional también resultara positiva, la persona ya tendría un diagnóstico confirmado de infección con VIH y debe empezar su tratamiento.

¿Cuánto vale y dónde puedo conseguirla?

García explica que la disponibilidad de los autotest para VIH en el país ha mejorado en los últimos tres años. No obstante, aún no están disponibles de manera extendida a través del sistema de salud por lo que se consiguen, principalmente, de manera particular en droguerías o a través de entidades especializadas en salud sexual.

Dependiendo del lugar de compra, el precio de las pruebas de sangre oscila entre los $30,000 y $50,000 o entre los $70,000 y $80,000, según la marca. En el caso de la prueba de saliva, solo existe la prueba OraQuick y la única farmacia que la vende en el país es Audifarma a $49,000.

Este tipo de pruebas rápidas de diagnóstico también se pueden conseguir en jornadas masivas que organizan las Secretarías de Salud de cada ciudad o municipio. Asimismo, organizaciones de la sociedad civil y comunitarias dedicadas a la prevención y atención del VIH suelen ofrecer las pruebas de diagnóstico de manera gratuita. Por ejemplo, a nivel nacional está la ONG AHF Colombia (Aids Healthcare Foundation, por sus cifras en inglés) y en Bogotá se encuentra Quiasmo una IPS especializada en salud sexual con enfoque de género y diversidad.

Las fuentes consultadas concuerdan que este tipo de pruebas caseras ayudan a desestigmatizar las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y también el por qué los servicios de salud sexual y reproductiva deberían tener un mayor alcance en la población. Así, señalan que cuando las personas tienen acceso a este tipo de pruebas de una manera mucho más fácil aumenta la probabilidad de que accedan a un tratamiento médico.