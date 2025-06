Avanza la Ley Integral Trans en la Cámara de Representantes

La iniciativa legislativa busca establecer medidas, mecanismos y herramientas concretas para garantizar los derechos de las personas trans y con identidades de género diversas en Colombia. Foto: Diana Ancines - All Out

Este martes 3 de junio se debatió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el informe de ponencia del proyecto de ley conocido como “Ley Integral Trans”, que fue aprobado por unanimidad y representa un primer avance para la iniciativa, ya que, corría el riesgo de archivarse en los próximos meses.

Esta propuesta, habría sido adelantada por petición de las organizaciones sociales que, durante la mañana, presentaron cerca 15.000 firmas ante la Cámara. Ilok Inti Trujillo, representante de la ciudadanía, señaló que “este es un primer triunfo de un montón de trabajo, un montón de vidas buscando poder ser, poder tener una vida digna. Es también un homenaje a todas las personas que hemos perdido, a las personas que en este momento están siendo amenazadas… Es producto de nuestro esfuerzo, dando fruto y convirtiéndose en la posibilidad de tener derechos fundamentales para todas las personas trans y no binarias”.

La iniciativa legislativa busca establecer medidas, mecanismos y herramientas concretas para garantizar los derechos de las personas trans y con identidades de género diversas en Colombia. El proyecto, que nació como una iniciativa ciudadana sin precedentes, reúne la participación de más de 1.400 personas, así como organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, para contemplar y proponer medidas puntuales en materia acceso a justicia, salud, trabajo, educación, vivienda, participación política, conflicto armado, situación militar, ruralidad, deporte, arte y cultura.

Esta apuesta representa un esfuerzo inédito por responder a las múltiples formas de discriminación, estigmatización y violencia que enfrenta esta población, y busca saldar una deuda histórica del Estado, pues, si bien Colombia ha sido pionera en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas trans en diferentes ocasiones a través de fallos de la Corte Constitucional, aún no existe una ley integral que unifique y materialice ese reconocimiento.

Solo en lo que va de 2025, Caribe Afirmativo ha reportado que al menos 45 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia. Es por esta razón que los promotores del proyecto alertan sobre la necesidad de legislar y establecer medidas concretas que aseguren los derechos a la vida, la seguridad y la libertad de esta población.

Durante el debate, también se reprodujo un audio de Sandra Borda, mamá de Sara Millerey, la mujer trans asesinada en Bello, Antioquia, el pasado 6 de abril, en el que expresó la importancia de la implementación de esta ley: “En este país ser trans muchas veces significa vivir con miedo: a que no te atiendan en un hospital, a que no te crean cuando denuncies, a que te echen de tu casa, a que te insulten en la calle, a que te maten… Sara no murió solo por la violencia, la mató también el silencio, la violencia y la falta de una ley que la protegiera”.

A pesar de que el informe fue aprobado por unanimidad, varios senadores argumentaron tener discrepancias con ciertos puntos mencionados, que se esperan sean debatidos durante la siguiente jornada. Algunos de los más discutidos fueron que, si bien la desprotección que existe sobre esta población en el país es innegable, su defensa ante la ley y la disposición de facilidades en el acceso a derechos para las personas trans podría ser vista por algunos sectores como “una amenaza a los principios de igualdad del resto de los colombianos”. Sin embargo, el proyecto de ley plantea la garantía de los derechos fundamentales de estas personas, que por años les han sido negados, denuncian las organizaciones.

Si bien diferentes colectivos y activistas aplauden este primer paso, y reconocen los esfuerzos de la Cámara por discutir estos temas con urgencia, este proyecto aún debe ser aprobado en cuatro debates, y existen muchos obstáculos, especialmente burocráticos, que pueden amenazar la continuidad del proyecto.

