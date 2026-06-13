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Beca Laura Weinstein y 30 años del Orgullo en São Paulo: las noticias LGBTIQ+ de la semana

De las becas educativas para personas trans en Colombia a la apertura de una clínica de afirmación de género en Nueva York, pasando por los 30 años de la marcha del Orgullo en São Paulo, estas son las noticias LGBTIQ+ que marcaron la semana.

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Redacción Género y Diversidad
13 de junio de 2026 - 05:30 p. m.
Radar Queer del 7 al 13 de junio.
Foto: La Disidencia
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