Beca Laura Weinstein y 30 años del Orgullo en São Paulo: las noticias LGBTIQ+ de la semana
De las becas educativas para personas trans en Colombia a la apertura de una clínica de afirmación de género en Nueva York, pasando por los 30 años de la marcha del Orgullo en São Paulo, estas son las noticias LGBTIQ+ que marcaron la semana.
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