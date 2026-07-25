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Besatón en Andino y terapias hormonales en Argentina: las noticias LGBTIQ+ de la semana

Una “besatón” volvió al Centro Comercial Andino, la justicia argentina frenó una medida contra las adolescencias trans y La Odisea triunfó pese a los ataques racistas y transfóbicos. Estas son las noticias LGBTIQ+ de la semana.

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Redacción Género y Diversidad
25 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Radar queer del 18 al 25 de julio.
Foto: La Disidencia
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