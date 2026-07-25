Besatón en Andino y terapias hormonales en Argentina: las noticias LGBTIQ+ de la semana
Una “besatón” volvió al Centro Comercial Andino, la justicia argentina frenó una medida contra las adolescencias trans y La Odisea triunfó pese a los ataques racistas y transfóbicos. Estas son las noticias LGBTIQ+ de la semana.
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