Besos contra la discriminación: el acto simbólico de protesta frente al Andino

Siete años después de una protesta similar, personas LGBTIQ+ volvieron a reunirse frente al Centro Comercial Andino para realizar una “besatón”, luego de que una pareja gay asegurara que un vigilante les llamó la atención por besarse. Durante la jornada, quienes asistieron explicaron cómo un beso puede convertirse en una forma de protesta frente a la discriminación.