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Bob Esponja censurado y la contradicción del Pentágono: las noticias LGBTIQ+ de la semana

Una nueva guía busca cambiar la atención en salud de las personas trans en América Latina. Al mismo tiempo, Níger aprobó una de las leyes anti-LGBTIQ+ más duras de África y Rusia censuró una de las escenas más icónicas de Bob Esponja. Estas son algunas de las historias que marcaron la agenda LGBTIQ+ de los últimos días.

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Redacción Género y Diversidad
18 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Radar queer del 11 al 18 de julio.
Foto: La Disidencia
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