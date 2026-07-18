Bob Esponja censurado y la contradicción del Pentágono: las noticias LGBTIQ+ de la semana
Una nueva guía busca cambiar la atención en salud de las personas trans en América Latina. Al mismo tiempo, Níger aprobó una de las leyes anti-LGBTIQ+ más duras de África y Rusia censuró una de las escenas más icónicas de Bob Esponja. Estas son algunas de las historias que marcaron la agenda LGBTIQ+ de los últimos días.
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