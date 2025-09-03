Caracas Avenue: película que narra las violencias contra las mujeres trans

La historia sigue las vidas de cuatro personajes, desde su infancia en los años ochenta, hasta el rechazo familiar, la marginalidad y la búsqueda de identidad. Foto: Juana Jiménez del Toro

El próximo 4 de septiembre se estrenará en todas las salas de cine del país “Caracas Avenue”, una película que aborda temas como la falta de apoyo familiar hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, la violencia estructural contra las mujeres trans, las actividades sexuales pagas, los transfeminicidios y la importancia de las familias elegidas.

La historia sigue a cuatro personajes desde su niñez en los años ochenta, quienes fueron expulsadas de sus hogares y enfrentaron el rechazo de sus familias por sus orientaciones sexuales. Refleja cómo la expulsión temprana del hogar se convierte en uno de los primeros factores de vulnerabilidad que atraviesa la población LGBTIQ+, una desprotección que abre la puerta a múltiples formas de violencia. En el caso de la película, las protagonistas terminan siendo explotadas sexualmente por un pederasta que, además, las obliga a delinquir.

En medio de esa realidad, surge el sueño de viajar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades, un reflejo del imaginario del “sueño americano” como escape de la marginalidad en la que se encuentran en su propio país. Sin embargo, esa ilusión se desmorona rápidamente: luego de la travesía desde Cali hasta Bogotá para adelantar los papeles para el viaje, la embajada les niega la visa y el proyecto queda truncado.

Tras la frustración de no poder migrar, las protagonistas terminan viviendo y trabajando en el barrio Santa Fe de Bogotá, donde se enfrentan a la exclusión social y al trabajo sexual como medio de subsistencia. En ese recorrido, también se muestra el momento de reconocimiento de la identidad de género de las protagonistas, quienes al principio de la película eran vistas socialmente como hombres gays, y después se reafirman como mujeres con experiencia de vida trans. Así, la película también aborda temas como los procesos de afirmación de género, es decir, cuando una persona empieza a vivir de acuerdo con su identidad de género, que puede ser diferente del sexo que le fue asignado al nacer.

Caracas Avenue no solo refleja una realidad social, sino que también funciona como un retrato autobiográfico de Juana Jiménez del Toro, directora y protagonista de la cinta, con más de 28 años de trayectoria y más de 50 producciones, la mayoría centradas en historias LGBTIQ+. En conversaciones con El Espectador, Jiménez habló acerca de su producción audiovisual.

¿Qué significó para ti llevar a la pantalla una historia tan cercana a tu experiencia personal?

Es una película un poco autobiográfica, no toda, pero sí el inicio. Y es un mensaje que quiero llevar a los padres. Por ejemplo, en mi barrio, cuando mis padres me echaron de la casa, los vecinos los apoyaron diciéndoles: “Ay, sí, es mejor tener un hijo ladrón, un hijo vicioso, marihuanero, bazuquero, asesino, sicario, que tener un hijo gay”. Eso me dolió mucho.

Yo pienso que los padres están para direccionar a los hijos, para educarlos, no para echarlos. Mucho menos para botarlos de la casa, porque cuando tiras a un niño y le quitas el techo, no solo le quitas la casa, también le quitas las oportunidades, los sueños, las ganas de vivir y la seguridad.

Es una película hecha con el corazón y con el alma. Volverlo a vivir fue muy difícil; grabar las mismas sensaciones que pasé fue otra cosa. Lo van a ver en el cine, es una historia muy fuerte, muy dura, pero les juro que vivirlo en carne propia fue peor.

Tus películas parten de experiencias de vida trans y LGBTIQ+. Háblanos de la importancia de llevar estas historias al cine.

Yo como una chica transgénero no solo tenía el derecho, tenía el deber de contar estas historias, de todo lo que viven mis hermanas trans, lo que dicen las chicas, los sufrimientos que hemos tenido desde la niñez, la adolescencia y hasta ahora de adultas. También hay muchas mujeres trans mayores que tienen sus historias y que sufren. Es un derecho, un deber, como persona de la comunidad, visibilizar estas historias en el cine.

Pero, bueno, como directora y con todo lo que he estudiado, no me voy a quedar encasillada en solo hacer cine de la comunidad. Mi próxima película va a ser totalmente de género: será una cinta de terror y suspenso que se llamará Las Iyami, sobre unas brujas de la noche.

¿Cómo dialoga la historia de Caracas Avenue con la realidad actual de las mujeres trans en Colombia?

Hoy hay un poco más de aceptación, pero, de todas maneras, las chicas trans por años y siglos, han sido señaladas, maltratadas, ignoradas, rechazadas y asesinadas.

En esta película también planteamos esas vivencias de violencia que enfrentan las mujeres trans en Colombia y la ausencia de justicia que las rodea. Hoy, en 2025, tenemos 15 chicas transgénero asesinadas en Colombia, y no pasa nada. El caso de Sara Millerey en Medellín avanzó porque tuvo un poco de visibilidad en internet, pero ¿las otras 14?, ¿dónde están? Nunca buscan a los asesinos de nuestras hermanas. Esa es la realidad que seguimos viviendo

Es importante que estas noticias se conozcan, que la gente comience a ver que las mujeres trans somos seres humanos y que tenemos el mismo valor que cualquier otro ser humano. Y claro, no es solo la muerte, también es todo el contexto de marginalidad que vivimos. Hemos sido señaladas, discriminadas, apartadas por muchos años, incluso a veces por personas de nuestra propia comunidad.

¿Con que se va a encontrar las personas que se animen a ver la película?

Lo que estoy contando son realidades. Para esta película me informé, estuve en el barrio Santa Fe, hice muchas entrevistas y la grabamos allí, con mucho temor, pero con el apoyo de las chicas que ejercen el trabajo sexual en la zona. Les agradezco mucho porque nos colaboraron y algunas incluso aparecen en la película.

Es una película muy realista: las locaciones son los mismos lugares donde ellas trabajan, las calles donde transcurre su vida cotidiana. Y Caracas Avenue es, literalmente, la avenida Caracas. Por eso invito a todas las personas a que, a partir del 4 de septiembre, no se la pierdan y apoyen el cine colombiano.

