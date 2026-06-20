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Caso Sara Millerey, Orgullo y un hito en el Mundial: las noticias LGBTIQ+ de la semana

Las calles, los tribunales y las canchas fueron escenario de varias de las noticias LGBTIQ+ más relevantes de la semana. Del caso Sara Millerey a la primera árbitra abiertamente LGBT+ en un Mundial masculino, repasamos la agenda de los últimos días.

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Redacción Género y Diversidad
20 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Radar Queer del 13 al 20 de junio.
Foto: La Disidencia
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