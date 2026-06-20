Caso Sara Millerey, Orgullo y un hito en el Mundial: las noticias LGBTIQ+ de la semana
Las calles, los tribunales y las canchas fueron escenario de varias de las noticias LGBTIQ+ más relevantes de la semana. Del caso Sara Millerey a la primera árbitra abiertamente LGBT+ en un Mundial masculino, repasamos la agenda de los últimos días.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.