“Celeste”: exposición que visibiliza la violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia

“Celeste” es una exposición artística que propone una forma distinta de acercarse a las cifras de personas LGBTIQ+ víctimas de violencia en Colombia. La muestra busca reconocer quiénes eran, cuáles fueron sus historias y reflexionar sobre cómo la discriminación sigue cobrando vidas en esta población. El espacio, organizado por Colombia Diversa, está ubicado en Diásporas Ideas Migrantes y estará abierto al público con entrada libre hasta el 6 de marzo de 2026.