Charlotte Schneider: madre, santera y mujer trans en la política colombiana

Charlotte Schneider se convirtió en la primera mujer trans nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro. Actualmente, es la directora para las mujeres en actividades sexuales pagas del Viceministerio de la Mujer. En entrevista con El Espectador, la funcionaria habló sobre su vida personal, su espiritualidad, los retos de tener doble nacionalidad y también se refirió a la polémica que surgió en las últimas semanas.