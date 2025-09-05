No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Género y Diversidad
La Disidencia
05 de septiembre de 2025 - 02:08 p. m.

Charlotte Schneider: madre, santera y mujer trans en la política colombiana

Charlotte Schneider se convirtió en la primera mujer trans nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro. Actualmente, es la directora para las mujeres en actividades sexuales pagas del Viceministerio de la Mujer. En entrevista con El Espectador, la funcionaria habló sobre su vida personal, su espiritualidad, los retos de tener doble nacionalidad y también se refirió a la polémica que surgió en las últimas semanas.

Luisa Lara

Luisa Lara

Conoce más

Temas Relacionados

Charlotte Schneider

Política

Género

Ministerio de la Igualdad

Personas trans

LGBTIQ+

La Disidencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar