20 de noviembre de 2025 - 08:04 p. m.
Coronel trans y héroe de la Revolución mexicana: ¿quién fue Amelio Robles?
En plena Revolución mexicana, Amelio Robles exigió que se le reconociera acorde a su identidad de género y lo logró: sus compañeros zapatistas lo respetaron y el Estado lo condecoró años más tarde. Su legado revela cómo las luchas trans han sido parte de la historia de México desde hace más de un siglo.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación