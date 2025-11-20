Logo El Espectador
20 de noviembre de 2025 - 08:04 p. m.

Coronel trans y héroe de la Revolución mexicana: ¿quién fue Amelio Robles?

En plena Revolución mexicana, Amelio Robles exigió que se le reconociera acorde a su identidad de género y lo logró: sus compañeros zapatistas lo respetaron y el Estado lo condecoró años más tarde. Su legado revela cómo las luchas trans han sido parte de la historia de México desde hace más de un siglo.

José David Escobar Franco

José David Escobar Franco

