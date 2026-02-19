Home

Género y Diversidad
La Disidencia
19 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.

¿Quién es Justin Fashanu? La historia del primer futbolista gay en la historia

Hace 65 años nació Justin Fashanu, un nombre que marcó el fútbol mundial. Fue el primer jugador de una gran liga en declararse abiertamente homosexual. La noticia fue recibida con homofobia y terminó excluyéndolo del deporte, aún cuando era uno de los jugadores más prometedores del fútbol inglés. Hoy su nombre se recuerda por haber abierto el camino para hablar de diversidad e inclusión. En el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, contamos su historia.

Luisa Lara

Alejandra Ortiz Molano

