Género y Diversidad
La Disidencia
29 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.

“Cuerpos Archivados”: la exposición que revela la persecución hacia las personas LGBTIQ+

“Cuerpos archivados” es la primera exposición en Colombia que revela cómo fue la persecución policial y estatal contras personas LGBTIQ+ antes de los años 2000, cuando la homoexualidad era un delito. La exposición está ubicada en el Archivo de Bogotá y estará abierta al público con entrada libre hasta abril de 2026.

La Disidencia

