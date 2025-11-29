29 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
“Cuerpos Archivados”: la exposición que revela la persecución hacia las personas LGBTIQ+
“Cuerpos archivados” es la primera exposición en Colombia que revela cómo fue la persecución policial y estatal contras personas LGBTIQ+ antes de los años 2000, cuando la homoexualidad era un delito. La exposición está ubicada en el Archivo de Bogotá y estará abierta al público con entrada libre hasta abril de 2026.
