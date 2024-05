“Desafiamos estereotipos LGBT en la comedia latinoamericana”: Jassy y Neisser

En La Disidencia entrevistamos al dueto venezolano Jasy y Neisser, quienes en su stand up comedy hablan abiertamente sobre sus experiencias como personas diversas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Foto: Cortesía Jasy y Neisser

Hablar de Neisser Banout y de José Andrés Sánchez de manera independiente no es usual, pero si hablamos de los comediantes venezolanos ‘Jassy y Neisser’ más de uno los ubicará por sus contenidos en redes como Instagram, Patreon, Twitter e incluso su podcast disponible en plataformas como Youtube y Spotify.

Este dueto le ha apostado a crear una línea de humor que se transversaliza con su experiencia como personas diversas e integrantes de la población LGBTIQ+, creando piezas humorísticas que abordan de manera abierta y representativa temas relacionados con la diversidad sexual y de género, así como otras problemáticas sociales que afectan a la comunidad.

Su presencia en redes sociales, de manera conjunta e independiente, refleja su compromiso con la inclusión al destacarla en situaciones cotidianas, aportando así a la visibilización y normalización de lo que se sale de la casilla cisheteronormada.

Por ello, en el marco de su gira por Latinoamérica y antes de su presentación en Bogotá, que se realizó este domingo 5 de mayo, hablamos con ellos sobre el rol de las personas LGBT en la comedia latinoamericana, la forma en la que el humor nos une como países de la región y aporta a la integración colombo-venezolana.

Ayer tuvimos una noche hermosa abriendo nuestra gira en Bogotá, gracias por tanto amor 🥹💖



Santiago y Buenos Aires, allá vamos 💋 pic.twitter.com/cMjyYycpdL — Jasy y Neisser (@jasyneisser) May 6, 2024

La diversidad dentro de la industria cultural en Latinoamérica sigue siendo discriminada y estereotipada. ¿Por qué decidieron apostarle a hacer todo lo contrario?

Crecimos en Venezuela y desde pequeños vimos programas en canales nacionales que mostraban a los homosexuales como una burla. Crecimos con esa imagen y esa era la única representación que teníamos en las pantallas en aquella época. Sin embargo, nosotros cuestionamos esa representación porque ni siquiera venía de nosotros mismos. Por ello, ahora hacemos lo contrario y hacemos chistes de nuestras propias experiencias, lo que las hace más interesantes a la hora de contarlas.

Empezamos porque aquí (en Venezuela) no había un referente fuerte que hablara de su sexualidad y compartiera su punto de vista, entendemos que representa un temor reconocerse abiertamente por las condiciones de seguridad que afrontamos, de hecho, nosotros no quisimos hacerlo explícitamente al inicio porque da miedo salir del clóset y poner el rostro. Pero es poderoso compartir experiencias y hablar sin temores. ‘Naguara’, tan así que jóvenes de 15 o 16 años nos han dado las gracias, luego de nuestros espectáculos o en redes, porque por primera vez tienen personas con quien identificarse, encontrando un espacio seguro en nosotros.

¿Cómo ha sido la recepción del público?

Sabemos que nuestro humor no es para todo el mundo y muchos nos cuestionan por qué siempre hablamos de que Jassy es gay y yo soy lesbiana; pero es parte de nuestra esencia, de lo que somos y no vamos a ocultarlo. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de reconocerlo y hablar desde el lugar que ocupamos tanto como anfitriones como con invitados. Por ello, a nuestro podcast han asistido referentes importantes de la comunidad como ‘La Divaza’ e incluso Richelle Briceño, activista y abogada trans de nuestro país.

Pero también debemos reconocer que tenemos mucho público heterosexual que nos escribe y aprende cosas con lo que decimos, lo cual nos sorprende (risas). Algunos de los mensajes más bellos que hemos recibido son de papás que mencionan que saben que tienen un hijo homosexual, pero no tenían idea de cómo reaccionar en el momento en el que se los contara. Eso nos emociona hasta las lágrimas porque ahora cuentan con insumos para afrontar la situación.

Cuentan con 132 episodios subidos a su pódcast en los que incluso se muestran vulnerables y cuentan sus experiencias buenas, regulares y malas…

Sí, y eso se debe a que hemos decidido mostrarnos de manera natural. A la hora de hacer contenido hemos hablado de cómo fue salir del clóset y nuestra relación con nuestra familia que en su momento se vio algo golpeada, pero que ahora está bien (eso siempre lo aclaramos).

Nos sentimos muy cómodos con quienes somos y por eso no nos impostamos al subirnos a una tarima o al encender la cámara. No somos personajes, lo que hacemos es maximizar lo que somos para que sea cómico; pero seguimos siendo fieles a nosotros mismos.

¿Consideran que la comedia latinoamericana sigue permeada por la estructura machista, patriarcal y heteronormada?

Totalmente, para nadie es un secreto que, para un hombre heterosexual, y más si es blanco, le es más fácil triunfar en los escenarios. Vemos a varios de nuestros colegas y lo identificamos. Eso no quiere decir que desmeritemos su trabajo, pero la verdad es que ellos la han tenido más fácil por pertenecer a círculos específicos que están abiertos a ellos.

Basta con ir a un stand up de hombres heterosexuales que siempre hablan de sus experiencias sexuales o de citas para darse cuenta de que son aplaudidos sin reparos; pero ¿qué tiene de raro que hagamos lo mismo? Algo que nos sucede mucho es que en Venezuela sentimos que todavía no encajamos en la creación de contenido e incluso que seamos abiertamente de la comunidad ha limitado la opción de patrocinadores o marcas interesadas en pautar con nosotros.

Lo bueno es que cada uno tiene su audiencia y lo que logramos es unificarlas; pero lo cierto es que aún no hoy a mí (Neisser) me da miedo aceptar sin temor una presentación sin saber el tipo de público que nos verá. Por eso solemos presentarnos en ciudades donde nos conocen. Porque me da miedo que nos pueden hacer algo, nos pueden tirar una botella o algo peor.

Ese es uno de los riesgos del nivel de exposición que están logrando; pero… ¿Ya tenían algún referente disidente dentro del mundo de la comedia?

En mi caso (Jassy), hace poco más de tres años y medio me animé y mi inspiración fue un amigo periodista que se llama Iván Zambrano, es increíble porque ya hacía humor reconociéndose como un hombre homosexual y mi pregunta fue ¿por qué yo no? Cuando vi por primera vez uno de sus vídeos me pareció fascinante que se mostrará abiertamente gay y que contara experiencias sexuales con hombres. Él me inspiró, se podría decir.

Sin embargo, en el caso lésbico era más difícil. No había una mujer que saliera orgullosa, y sobre todo segura, a reconocer su orientación, ni siquiera como bisexual, entonces eso me faltó. Más entendiendo cuento con muchas capas porque aparte de lesbiana y mi familia es árabe-drusa, (*grupo etnorreligioso originario de Oriente Próximo) de manera que era una minoría dentro de otra minoría.

Hablemos ahora de esa curva de aprendizaje que han tenido durante estos dos años de experiencias, en los que las condiciones de producción han avanzado también. Pasaron de tener dos espectadores presenciales en el primer video a hacer una gira en Latinoamérica e incluso Europa…

(Risas) Nuestro inicio fue horroroso y lo reconocemos, aún vemos con nostalgia el primer video que subimos y nos da risa y ternura al tiempo por las condiciones en las que empezamos; pero era lo que teníamos y gracias a eso estamos en donde estamos.

El inicio no fue sencillo, a Jassy le costaba mucho hablar frente a la cámara e incluso le daba picazón en todo el cuerpo por la ansiedad que le producía. Ahora, la historia es completamente diferente. Vemos todo lo que hemos hecho y claro, sentimos vergüenza por la forma; pero también nos sentimos orgullosos porque empezamos de cero en un cuarto oscuro, con un micrófono y sin buena iluminación.

Ahora empezamos una gira y nos cuesta incluso creer que lo vamos a hacer. El 5 de mayo la abriremos oficialmente en Bogotá, para luego irnos el 8 de mayo a Santiago de Chile, el 11 estaremos en Buenos Aires y el 24 en Barcelona y el 25 en Madrid. Es un recorrido que incluso puede llegar a extenderse porque nuestro equipo de producción está adelantando negociaciones para ver una posible gira en Estados Unidos.

¿Cuáles consideran que han sido los logros más significativos durante su carrera como comediantes?

Uy, varios; pero definitivamente encabeza la lista abrir el show de Arca (*cantante venezolana de género no binario) en Caracas. Hace más de dos años iniciamos este proyecto sin saber todas las cosas lindas que íbamos a lograr, esa sin duda ha sido una de las más grandes. Estar compartiendo la Concha Acústica no solo con elle sino con toda la comunidad LGBTIQA+ y aliadxs que se encontraban ese día tan mágico.

Pero también se suma el cariño de todos los espectadores que nos ven en las redes sociales, cada mensaje de apoyo nos emociona a seguir haciendo a lo que nos hemos dedicado. Esa sensación de acompañar el proceso de otros y sentir también que tenemos una comunidad no lo cambiamos por nada.

¿Qué consejos le darían a otros comediantes LGBT que quieran seguir sus pasos?

Siempre decimos que la comedia es para todas, todos y todes. En la medida en la que tengas vivencias, puedes compartirlas en chistes; pero eso implica también estar con la mente abierta para no abordar los mismos temas e incluso, si es posible, hacer denuncia para que en medio de las carcajadas la gente también reflexione sobre temas normalizados y se lleve algo.

Pero lo cierto es que eso no se logra de un día para otro, dicen por ahí que “la práctica hace al maestro” y en esto sí que aplica. El mejor consejo es no tener miedo a la tarima o a la idea de hacer el ridículo, porque al asumir ese riesgo también te expones a recibir el amor bonito de la gente.

Nos falta más gente diversa en la comedia latinoamericana y entendiendo esa falta de referentes, por eso en la medida que seas tú mismo y cuentes tus propias experiencias encontrarás un nicho en el que la gente se identificará o reconocerá a otrxs.