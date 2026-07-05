05 de julio de 2026 - 05:44 p. m.
Desde el “Yo Marcho Trans”: ¿qué debería saber el próximo gobierno sobre las personas trans?
Colombia se prepara para un nuevo gobierno, y decenas de personas trans y no binarias aprovecharon la edición número 11 del “Yo Marcho Trans”, en Bogotá, para responder una pregunta importante: ¿qué debería entender quien llegue a la Casa de Nariño sobre sus vidas y sus derechos?
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