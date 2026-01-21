21 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
Desde eliminar la cebra arcoíris hasta vigilar baños: la cruzada anti LGBTIQ+ en Texas
¿Estamos viendo el ensayo general de un retroceso más grande en Estados Unidos? Texas se está convirtiendo en un lugar de experimentación de varias leyes anti LGBTIQ+, según activistas. En cinco años, al menos siete normativas han entrado en vigor que restringen los derechos de las personas LGBTIQ+ y reprimen libertades civiles.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación