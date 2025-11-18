Diez personas LGBTIQ+ que hicieron historia en ciencia y tecnología

Con motivo del Día Internacional de las Personas LGBT+ en STEM, destacamos a diez figuras que han dejado una huella decisiva en la ciencia y la tecnología. Sus aportes, presentes en campos como las matemáticas, la física, la biología, la medicina y la informática, han impulsado avances fundamentales. Aunque su legado es notable, diversas investigaciones evidencian que la población LGBTIQ+ aún enfrenta obstáculos en estos ámbitos, desde el acoso laboral hasta la baja representación en estudios avanzados y puestos de liderazgo.