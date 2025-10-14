“Doble clóset”: historias homoeróticas no contadas de excombatientes de las FARC

En su nuevo libro, el antropólogo Sebastián Giraldo explora otro ángulo del conflicto armado: las experiencias homoeróticas que vivieron algunos de sus integrantes y que hasta ahora permanecían en silencio. Foto: Sebastián Giraldo

El conflicto armado es uno de los flagelos que más ha marcado la historia de Colombia. Una historia que ha sido contada desde muchas perspectivas, desde la conformación de los grupos armados, los crímenes, el sufrimiento que ha sembrado en millones de personas, la reparación y otras aristas. No obstante, un investigador se preguntó por otro escenario, el del amor, el deseo y las relaciones LGBTIQ+, especialmente dentro de los grupos armados. En medio de su investigación encontró en otro lado de la guerra un espacio para las relaciones...