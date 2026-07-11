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Documentos trans, justicia para Oriana y Stonewall: las noticias LGBTIQ+ de la semana

Un decreto cambió la forma en que las personas trans podrán actualizar sus documentos en Colombia y la justicia cerró un capítulo pendiente en el caso de Oriana Nicol Martínez. Al mismo tiempo, Guatemala dio un paso para acercarse al matrimonio igualitario. Estas son las noticias LGBTIQ+ de la semana.

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Redacción Género y Diversidad
11 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Radar queer 5 al 11 de julio.
Foto: La Disidencia
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