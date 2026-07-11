Documentos trans, justicia para Oriana y Stonewall: las noticias LGBTIQ+ de la semana
Un decreto cambió la forma en que las personas trans podrán actualizar sus documentos en Colombia y la justicia cerró un capítulo pendiente en el caso de Oriana Nicol Martínez. Al mismo tiempo, Guatemala dio un paso para acercarse al matrimonio igualitario. Estas son las noticias LGBTIQ+ de la semana.
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