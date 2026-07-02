¿Dónde avanzan y dónde retroceden los derechos LGBTIQ+ a nivel mundial? Un mapa interactivo
Leyes, normas y decisiones estatales muestran cuáles son los principales avances y deudas globales en materia de derechos LGBTIQ+ en 2026, según datos recopilados por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA).
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