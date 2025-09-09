09 de septiembre de 2025 - 08:04 p. m.
Gad Yola: “Ser la ‘Travesti del Perú’ es un acto de resistencia desde lo drag”
Gad Yola, destacada artista drag, activista antirracista y cantante peruana, transforma la rabia en arte y la memoria travesti en bandera desde el performance, la música y el exilio. Su voz se entrelaza con otras narrativas cuir para cuestionar el racismo, la transfobia y el olvido, y celebrar la potencia creativa como resistencia.
