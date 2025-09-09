No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias

Home

Género y Diversidad
La Disidencia
09 de septiembre de 2025 - 08:04 p. m.

Gad Yola: “Ser la ‘Travesti del Perú’ es un acto de resistencia desde lo drag”

Gad Yola, destacada artista drag, activista antirracista y cantante peruana, transforma la rabia en arte y la memoria travesti en bandera desde el performance, la música y el exilio. Su voz se entrelaza con otras narrativas cuir para cuestionar el racismo, la transfobia y el olvido, y celebrar la potencia creativa como resistencia.

Cristian Camilo Perico Mariño

Cristian Camilo Perico Mariño

Conoce más

Temas Relacionados

La Disidencia

diversidad sexual

igualdad de género

orientación sexual

identidad de género

gay

trans

lesbiana

queer

LGBT

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar