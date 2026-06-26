El algoritmo ya no muestra el contenido LGBTIQ+ como antes: las cifras detrás del silencio

Las búsquedas en internet sobre términos relacionados con la población LGBTIQ+ representan hoy apenas un tercio de las registradas en 2022. Foto: La Disidencia

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¿Qué pasaba exactamente en junio durante los últimos años? Era común ver campañas publicitarias, logos de marcas con los colores del arcoíris, mensajes en redes sociales y comunicados sobre inclusión. El motivo era que junio es conocido como el mes del Orgullo LGBTIQ+, una conmemoración que surgió tras décadas de lucha por los derechos de la diversidad sexual y de género. Pero en los últimos dos años algo cambió. Menos noticias sobre diversidad. Menos búsquedas en internet relacionadas con identidades LGBTIQ+. Menos apoyo público de empresas e instituciones. Más mensajes de odio en redes sociales. Y sistemas de inteligencia artificial que asocian a esta población con el miedo, el rechazo o la vulnerabilidad.

Estos son algunos de los hallazgos del estudio “Orgullo en visto”, una investigación realizada por la consultora LLYC que analizó más de 15 millones de noticias, 200 millones de publicaciones en redes sociales y el comportamiento de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas. El objetivo fue entender cómo está cambiando la conversación pública sobre diversidad sexual y de género en el mundo digital.

En la primera revisión, centrada en los medios de comunicación, se encontró que en 12 países de América y Europa, la cobertura y publicación de noticias fue disminuyendo paulatinamente y perdiendo continuidad en los últimos tres años. Por ejemplo, en 2023 se publicaban el doble de noticias relacionadas con diversidad, equidad e inclusión que en 2025, e incluso hasta seis veces más que en 2026.

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Y es que las noticias ayudan a entender qué está pasando en la sociedad y por qué ciertos temas requieren atención. La cobertura sobre personas LGBTIQ+ amplía el conocimiento sobre sus derechos, experiencias y los obstáculos que enfrentan en distintos ámbitos de la vida. También aporta contexto para comprender cómo las decisiones políticas, los cambios culturales o las respuestas institucionales impactan sus vidas. Al circular más información, aparecen nuevos referentes y se fortalecen las herramientas para comprender una sociedad diversa.

“Lo que se nombra menos se explica menos. Lo que se explica menos se entiende peor. Y lo que se entiende peor queda más expuesto a ser definido por otros”, dice el estudio. Por eso, los resultados hablan por sí solos: en los últimos años se ha configurado un círculo de silencio e invisibilización que termina afectando la representación y el acceso a información sobre y para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

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En la segunda revisión, sobre redes sociales, el panorama tampoco es diferente. Los datos muestran un cambio en la forma en que marcas, medios y organizaciones hablan sobre estos temas. Hace algunos años, estas conversaciones estaban más repartidas a lo largo del calendario, de enero a diciembre. El mes del Orgullo, junio, era un momento importante, pero no el único. Hoy ocurre algo distinto porque una parte significativa de todas las publicaciones del año se concentra entre abril y junio, mientras el resto de los meses son escasos.

En 2023, el 28,5 % de todas las publicaciones del año se hizo durante el segundo trimestre, que coincide con la temporada del Pride. En 2024 esa proporción subió al 32,7 % y en 2025 se mantuvo en el 32,2 %. En otras palabras, los números sugieren que las organizaciones hablan cada vez menos de estos temas durante el resto del año. En la práctica, han reducido su exposición pública en un contexto marcado por la polarización política y los ataques contra las políticas de diversidad.

“La polarización política, la presión digital y el riesgo de boicots han incrementado la exposición asociada a determinadas posiciones públicas, llevando a algunas compañías a revisar cómo comunican y articulan sus políticas de inclusión”, se lee en el informe.

Uno de los ejemplos más claros aparece en Estados Unidos. Tras las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump en 2025 contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), algunas empresas modificaron su estrategia de comunicación y adoptaron un tono más cauteloso. Así, en lugar de destacar abiertamente sus iniciativas de diversidad, revisaron el lenguaje que utilizan, ajustaron el alcance de sus programas y evaluaron con más cuidado cómo hablar del tema para evitar riesgos legales, políticos o reputacionales.

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“Algunas marcas como Walmart, Ford o Toyota han reducido, reencuadrado o modificado algunas de sus políticas y señales públicas de inclusión. Estos movimientos no responden a una única lógica: pueden incluir ajustes regulatorios, cambios de denominación, revisión de objetivos, menor exposición pública o integración de las iniciativas en marcos corporativos más amplios”, explican.

La pérdida de visibilidad también aparece en los hábitos de búsqueda de las personas y la censura algorítmica. El estudio encontró que términos como “queer”, “género fluido”, “pronombres de género” o “disforia de género” se buscan cada vez menos en internet. De acuerdo con los hallazgos, el volumen actual representa apenas un tercio del registrado en 2022. Solo en junio de 2025 Google registró menos de la mitad de las búsquedas relacionadas con diversidad y población LGBTIQ+ que tres años atrás.

Esta tendencia coincide con la disminución de publicaciones en redes sociales. “Las redes sociales contribuyen activamente a este ghosting mediante la supresión desproporcionada de contenidos, bloqueando silenciosamente términos y hashtags fundamentales para la población LGBTIQ+ (como #trans o #lesbiana) en sus funciones de búsqueda y descubrimiento. Cuando el usuario deja de preguntar y la plataforma deja de mostrar, el cerco del silencio se cierra por completo”, explican los investigadores.

El resultado es un círculo que se retroalimenta porque si hay menos personas buscando información y, al mismo tiempo, los algoritmos muestran menos contenido, la conversación termina perdiendo presencia en el espacio digital.

Bajó la representación LGBTIQ+ en el mundo digital y subió la hostilidad

Ante ese vacío en el espacio digital, propiciado por un ambiente de polarización internacional, el análisis y la recepción de información por parte de la ciudadanía quedan a la deriva, lo que abre espacio para mensajes políticos discriminatorios. “La consecuencia no es que el silencio corporativo origine el odio, sino que cede el terreno de la normalidad, permitiendo que las voces más extremas operen sin fricción, ganen volumen y redefinan el sentido común sin encontrar resistencia”, se lee en el análisis.

Por ejemplo, en X (antes Twitter), la conversación sobre estos temas se redujo casi a la mitad, al pasar de 26,1 millones de publicaciones en 2023 a 12,7 millones en el último periodo. Sin embargo, el discurso de odio ganó espacio dentro de esa conversación. En ocho de cada 10 países analizados, este tipo de discursos hostiles y discriminatorios aumentó, con un crecimiento promedio del 38 % en comparación con los últimos cuatro años.

Estos discursos comenzaron a expresarse de otra manera. Ya no aparecen únicamente como insultos directos. Ante la participación de figuras políticas que promueven medidas contra los derechos de la población LGBTIQ+, el discurso hostil ahora está presente disfrazado de preocupación legítima, humor, defensa de valores morales, debate político o, de forma perversa, de protección de terceros. Eso hace que el discurso de odio sea más difícil de reconocer, aunque siga teniendo el mismo efecto discriminatorio.

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La investigación también encontró que estas dinámicas podrían estar influyendo en los sistemas de inteligencia artificial. Para ello, los investigadores evaluaron ChatGPT y Gemini, dos de los modelos de inteligencia artificial más utilizados en la actualidad. Según el análisis, las respuestas dirigidas a perfiles LGBTIQ+ aparecían con frecuencia vinculadas a conceptos como miedo, depresión, vulnerabilidad o rechazo. En contraste, los perfiles heterosexuales y cisgénero fueron asociados con autonomía, trabajo, superación personal y planificación del futuro.

“El repliegue de la conversación institucional elimina los referentes positivos y de inclusión, dejando un vacío que es ocupado sin fricción por narrativas hostiles. Cuando la inteligencia artificial se entrena a partir de este ecosistema digital desequilibrado, asimila y automatiza esos sesgos, devolviéndonos una representación del colectivo LGBTIQ+ anclada en la vulnerabilidad y el estigma”, explica el informe.

Con todo este panorama, la investigación deja un mensaje muy claro: las conversaciones públicas nunca son neutrales. Lo que circula de manera constante en las noticias, las redes sociales o los buscadores ayuda a construir la forma en que las personas entienden el mundo. Cuando la diversidad sexual y de género pierde espacio en esa discusión, también lo hacen las posibilidades de conocer las experiencias de esta población, comprender sus derechos y enfrentar los desafíos que aún existen.

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