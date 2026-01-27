Logo El Espectador
27 de enero de 2026 - 11:00 p. m.

El “código del pañuelo”: así coqueteaban las personas LGBTIQ+ antes de las apps de citas

Antes de que existieran las aplicaciones de citas, los hombres gais ya habían creado formas ingeniosas y silenciosas de encontrarse. Uno de esos lenguajes fue el conocido “código del pañuelo”, una señal discreta que permitió coquetear, desear y sobrevivir en tiempos en los que amar podía ser un delito. En este video le contamos.

Luisa Lara

