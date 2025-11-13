El ping-pong institucional en el acceso a los servicios de afirmación de género

Los procesos de afirmación de género en el sector salud incluyen todas las atenciones médicas y psicológicas que apoyan el proceso de transición de las personas trans y no binarias. Foto: EFE - RICCARDO ANTIMIANI

En Colombia, para las personas trans, acceder a la salud sigue siendo un camino lleno de obstáculos. Entre largas esperas, autorizaciones que retrasan los procedimientos o tratamientos, requisitos adicionales que tratan su identidad como “enfermedad” y mucho más, acceder a los servicios médicos es toda una odisea. Lejos de ser un escenario hipotético, es la realidad de las personas con identidades de género diversas. Así lo confirmó el reciente informe de la Liga de Salud Trans, “Sosteniendo la vida”, que relata las barreras de acceso a servicios médicos de afirmación de género.

Lo primero que es necesario entender es que los procesos de afirmación de género incluyen todas las atenciones médicas y psicológicas que apoyan el proceso de transición de las personas trans y no binarias. Pueden ser consultas de apoyo psicológico, terapias hormonales o cirugías, según las necesidades y decisiones de cada persona. Su objetivo es garantizar que cada persona pueda vivir con salud, dignidad y respeto por su identidad de género.

Para elaborar la investigación, la Liga de Salud Trans se basó en su modelo de acompañamiento sensible, desarrollado a partir de su trabajo comunitario. que desarrolla desde su trabajo comunitario. Este modelo une conocimientos científicos, legales y la experiencia de las personas trans para ayudar a resolver dudas, acceder a información y tomar decisiones sobre su salud de manera informada. A partir del seguimiento a este proceso y diferentes encuestas, la organización identificó los obstáculos que aún persisten.

Primer obstáculo: profesionales de salud siguen viendo una “enfermedad”

La organización encontró como primera traba, que aún existe la exigencia de validación psiquiátrica como requisito previo para acceder a los tratamientos médicos. “En la práctica, muchas personas trans reportan que, al consultar inicialmente por medicina general, son derivadas directamente a psiquiatría o psicología antes de poder acceder a especialidades como endocrinología o cirugía”, se lee en el informe.

“Fui al endocrino y me dijo que no me podía dar hormonas hasta que pasara por psiquiatría. El psiquiatra me dijo: ‘Si yo te doy la orden, es como decir que estás loco, y tú no estás loco’. Me dio una carta afirmando que tenía todas las capacidades mentales para decidir sobre mi cuerpo”, contó una persona trans que reside en Bogotá, a quien su proceso se le retrasó por este tipo de trabas.

Según la Liga de Salud Trans, esta ruta de atención se relaciona con la creencia de que solo el profesional en psiquiatría puede emitir un diagnóstico de “disforia de género”, entendido de manera errónea como un requisito clínico indispensable al considerarlo un supuesto trastorno mental. La organización señala que esta exigencia retrasa el acceso oportuno a servicios médicos afirmativos, refuerza un enfoque patologizante y, en algunos casos, desanima a las personas a continuar con su proceso.

De hecho, ese diagnóstico ya no existe en los manuales de psiquiatría desde el año 2018, cuando la la Salud (OMS), retiró las categorías relacionadas con las identidades trans del capítulo de trastornos mentales y las incluyó en en el capítulo de salud sexual.

Pero este no es el único testimonio. Entre 2019 y 2023, las consultas de control en psiquiatría aumentaron significativamente, una tendencia que no refleja una mayor necesidad clínica ni una demanda real en atención mental por parte de las personas trans, afirma la Liga. Por el contrario, aseguran que está directamente relacionado con barreras administrativas de las EPS e IPS y del personal médico.

Los hallazgos muestran que estos impactos afectan directamente a las personas, quienes enfrentan más tiempos de espera y mayor ansiedad. Además, la demora en el acceso a hormonas y cirugías reduce los beneficios de una atención oportuna y aumenta el riesgo de abandono, automedicación o prácticas informales.

Así mismo, la organización señala que el sistema también genera costos innecesarios. Se incrementan la citas repetidas y las autorizaciones sucesivas; se congestiona la agenda de especialistas, se desvían recursos que deberían destinarse al cuidado necesario de las personas trans y se mantiene una atención sin un respaldo clínico actualizado.

Segundo obstáculo: barreras administrativas que afectan específicamente a las personas trans

En el caso de las barreras administrativas, la Liga de Salud Trans evidenció que estas se agravan para las personas trans, porque los sistemas están estructurados bajo una lógica binaria y cisgénero, que desconoce sus particularidades. Es decir, que solo identifica a hombres o mujeres que se reconocen con el género que les fue asignado al nacer. Según el informe, estas barreras incluyen registros y documentación no inclusivos, restricciones en la entrega de medicamentos, limitaciones en las consultas por especialidad y la ausencia de rutas y protocolos de afirmación de género.

Una de las barreras más críticas es la restricción en la entrega de medicamentos, por su impacto directo en las personas. El informe indica que la cadena de suministro presenta múltiples problemas: el 48% de las personas afirmó que, en algún momento, su EPS les negó medicamentos para el tratamiento de reemplazo hormonal. Además, ante estas barreras, el 62.7% ha tenido que presentar una PQR y el 21.3% una tutela para garantizar el acceso.

Por ejemplo, entre 2023 y comienzos de 2024, algunas organizaciones denunciaron problemas en la entrega de tratamientos de reemplazo hormonal (TRH) en ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Bogotá y Popayán. En algunos casos, las EPS y los dispensarios farmacéuticos mencionaban un posible desabastecimiento,aunque los medicamentos estaban disponibles en farmacias comerciales.

Vale aclarar que la falta de disponibilidad oportuna de testosterona, estrógenos, antiandrógenos o bloqueadores tiene consecuencias graves sobre la salud física y mental de las personas trans. Estas interrupciones o demoras suelen generar desequilibrios hormonales, descompensaciones emocionales y, en muchos casos, un aumento del sufrimiento psicológico y del riesgo de abandono del tratamiento o automedicación insegura. La organización asegura que la falta de continuidad en la entrega de los tratamientos refleja un desconocimiento clínico en salud trans, ausencia de protocolos con enfoque diferencial y prácticas discriminatorias por parte de las instituciones.

Sin rutas claras y con pocos especialistas: las limitaciones del sistema de salud

Otra barrera identificada es la restricción de servicios específicos para personas trans, afectando principalmente a quienes viven en zonas rurales. Según el informe, en estos territorios no hay disponibilidad de profesionales en endocrinología, cirugía plástica u otorrinolaringología, y sus EPS no ofrecen alternativas como telemedicina ni informan sobre la obligación de garantizar traslados cuando la atención no puede prestarse en el lugar de residencia.

Ante este desconocimiento, las personas afiliadas terminan asumiendo costos difíciles de cubrir, lo que conduce al abandono del servicio o a la presentación de PQR, derechos de petición o tutelas. De acuerdo con el Informe de Tutelas en Salud 2023, ese año se interpusieron 178.733 acciones de tutela contra el SGSSS, de las cuales el 5,1% (9.146) correspondieron a la negación de servicios de traslado y viáticos para acceder a consultas con especialistas.

“Usuarios que han consultado los servicios de la Liga de Salud Trans reportan que al llegar por medicina general encuentran profesionales sin información clara sobre la ruta de atención. Incluso, en endocrinología, persisten dudas sobre los pasos a seguir o sobre si determinados procedimientos están o no en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). El resultado es un “ping-pong” institucional”, señala la organización.

Además, alertan que la mayoría de los profesionales necesarios para los procesos de afirmación de género —como especialistas en salud mental, endocrinología, cirugía plástica, ginecología y urología— se concentran en las principales ciudades de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Bogotá D. C.

Para dar solo un dato, en el caso de endocrinología, una de las especialidades centrales en los procesos de afirmación de género por su relación con los tratamientos de reemplazo hormonal (TRH), la investigación encontró que para 2023 habían sólo 334 especialistas en el país, ubicados principalmente en Bogotá (154), Medellín (47) y Valle del cauca (23).

La transfobia y los prejuicios también están en los servicios de salud

Según la Asociación Profesional Mundial para la Salud del Transgénero, el personal de salud que atiende a personas con identidades de género diversas debe contar con conocimientos específicos que permitan comprender sus necesidades particulares. La organización señala que es fundamental que estos profesionales estén familiarizados con protocolos de atención basados en evidencia científica actualizada, incluidas las terapias hormonales y los procedimientos quirúrgicos de afirmación de género.

Pero en la práctica, no ocurre así. Los datos recopilados por el informe revelan que las personas trans reportaron tratos y actitudes discriminatorias en la atención por parte del personal médico, destacando el uso incorrecto y persistente de nombres y pronombres (80%); preguntas íntimas no relacionadas con el motivo de consulta (77,3%); negación o dilación de servicios por posturas religiosas del personal (77,3%); y concepciones binarias del sexo/género que invalidan sus identidades (81,3%).

Prácticas discriminatorias como estas incluyen el uso inapropiado de la objeción de conciencia que, pese a que es un derecho consignado a nivel constitucional,su aplicación debe estar estrictamente regulada, ya que puede entrar en tensión con derechos fundamentales, asegura la Liga.

“Es preocupante que algunos profesionales intenten ampararse en la objeción de conciencia para negar atención o bloquear el acceso a tratamientos de afirmación, sin cumplir los criterios legales exigidos”, explica la Liga de la Salud Trans. Y añade que muchas veces se trata de prejuicios morales, más que en fundamentos bioéticos.

Hecho que según advierten, representa una forma de violencia institucional y discriminación. Tal como lo relata el siguiente testimonio, de un hombre trans que tuvo una experiencia parecida en Medellín: “La primera médica general, qué me atendió, se negó a darme información sobre la ruta de atención de la EPS e insistió en sólo enviar remisión a psicología y sugerir un examen de perfil hormonal por considerar que lo mío podía “ser un desorden hormonal únicamente”. En la misma consulta, preguntó mis creencias religiosas y ella usa un collar con una cruz”.

