Elecciones 2026 en Colombia: estas son las 32 candidaturas LGBTIQ+ al Congreso

El próximo 8 de marzo, cuando la ciudadanía se acerque a los puestos de votación y reciba el tarjetón del Congreso, podrá encontrarse con algo que hace no mucho tiempo habría sido impensable en la política colombiana: nombres de personas que se reconocen públicamente como parte de la población LGBTIQ+ y que compiten por una curul. Son 32 candidaturas en total, según el conteo de la campaña Voto por la Igualdad.

El número de personas diversas que participan en estas elecciones se enmarca en una contienda más amplia, en la que 3.231 candidaturas de todo el país se inscribieron para disputar el Senado o la Cámara de Representantes. Este grupo representa menos del 1 % del total, pero su presencia refleja una historia más larga sobre quiénes han tenido acceso a la representación política en el Congreso y quiénes apenas empiezan a llegar a ese escenario.

“A pesar de los avances normativos en materia de derechos, la presencia electoral de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sigue siendo marginal en términos cuantitativos”, dice la organización Caribe Afirmativo, que lidera la campaña Voto por la Igualdad, creada en 2014 y articulada en este período con FESCOL, la MOE y Extituto.

La mayor parte de estas candidaturas se concentra en las grandes ciudades, especialmente en Bogotá, donde se ubica casi la mitad de las postulaciones a la Cámara de Representantes. De las 20 candidaturas LGBTIQ+ a la Cámara, 12 corresponden a Bogotá, seguida de Antioquia, Risaralda y Quindío, con dos candidaturas cada uno, y Valle del Cauca y Tolima, con una candidatura en cada departamento. También hay tres candidaturas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y dos en la Circunscripción Especial Afrodescendiente.

¿Hay cambios en la participación política de personas LGBTIQ+ en el Congreso?

El dato marca un récord en la historia reciente de la política colombiana. De acuerdo con el mapeo de las organizaciones sociales, el número de candidaturas LGBTIQ+ en el ciclo electoral de 2022 fue de 26, por lo que en esta ocasión el aumento es de seis personas.

Durante décadas, el Capitolio colombiano fue un espacio dominado por perfiles muy parecidos. Hombres y mujeres, en su mayoría heterosexuales, provenientes de partidos tradicionales o de estructuras políticas con larga trayectoria. Ese panorama empezó a cambiar lentamente en los últimos años.

En 2014, Angélica Lozano se convirtió en la primera mujer lesbiana elegida para una curul en el Congreso. Ocho años después, en las elecciones de 2022, el número de congresistas que se reconocieron como parte de la población LGBTIQ+ alcanzó su punto más alto: seis curules, entre ellas las de Lozano, María del Mar Pizarro, Andrés Cancimance y Susana Boreal.

Según los datos de Voto por la Igualdad, las trayectorias de quienes hoy buscan una curul también muestran recorridos distintos a los de la política tradicional. Varias de estas candidaturas provienen de organizaciones sociales, procesos comunitarios o espacios de activismo. Algunas han estado vinculadas a luchas ambientales, procesos juveniles o iniciativas de memoria y paz en territorios afectados por el conflicto armado.

“Las 32 candidaturas identificadas no solo disputan escaños; disputan la narrativa de quién puede habitar el poder”, afirma la organización. Y agrega que la pregunta de fondo frente a estas candidaturas es “si la democracia colombiana está preparada para que la pluralidad social se refleje, también, en la arquitectura del Congreso”.

Esto debido a que el contraste entre avances legales y representación política es evidente. En los últimos 20 años, buena parte de los derechos LGBTIQ+ reconocidos en el país han llegado a través de sentencias de la Corte Constitucional: matrimonio igualitario, adopción o el reconocimiento de la identidad de género. Mientras que el legislativo ha dado pasos lentos.

Estas son las candidaturas LGBTIQ+ que aspiran a la Cámara de Representantes en las elecciones 2026

Antioquia:

Benjamín Rojas - Frente Amplio Unitario

Édgar Raúl Medina - Frente Amplio Unitario

Bogotá:

Elkin Calvo - Partido Verde

Gina Paola Díaz - Nuestra Fuerza

Jhon Jairo Jiménez García - Movimiento Salvación Nacional

Juan David Aristizábal - Nuevo Liberalismo

Julián David Chacón - Nuestra Fuerza

Julieth Paola Rincón Garzón - Nuevo Liberalismo

Kevin Beltrán Herrera - Nuevo Liberalismo

María del Mar Pizarro - Pacto Histórico

Mauricio Toro - Partido Verde

Miguel Barriga - Pacto Histórico

Natalia Goyeneche - Partido Verde

Sue Duarte Oviedo - Alianza Bogotá Convergente

Quindío:

Cristian David Giraldo - Pacto Histórico

Jovan Sánchez - Nuevo Liberalismo

Risaralda:

Alejandro García - Alianza Verde

Mariana Gil - Alianza Verde

Tolima:

Alba Isabel Domínguez - Partido Liberal

Valle del Cauca:

Limbania Cobo - Partido de la U

Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP):

Alexander Campos - ASODESURT

Héctor Fabio Acosta - Resguardo Indígena de Honduras

Juan Jesús Mercado - ASOPRAMAS

Circunscripción Especial Afrodescendiente:

Audrey Valle González - Movimiento Diógenes Binta

Miguel Polo Polo

Estas son las candidaturas LGBTIQ+ que aspiran al Senado en las elecciones 2026

Andrea Romero Guerrero - Partido de la U

Andrés Cancimance - Pacto Histórico

Andrés Rojas - Partido de la U

Angélica Lozano - Partido Verde

Luis Carlos Leal - Frente Amplio Unitario

Tamara Argote - Pacto Histórico

Yury Paulina Chavarro - Partido de la U

