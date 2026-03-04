Elecciones 2026 en Colombia: estas son las 32 candidaturas LGBTIQ+ al Congreso

Escucha este artículo
El próximo 8 de marzo, cuando la ciudadanía se acerque a los puestos de votación y reciba el tarjetón del Congreso, podrá encontrarse con algo que hace no mucho tiempo habría sido impensable en la política colombiana: nombres de personas que se reconocen públicamente como parte de la población LGBTIQ+ y que compiten por una curul. Son 32 candidaturas en total, según el conteo de la campaña Voto por la Igualdad.
El número de personas diversas que participan en estas elecciones se enmarca en una contienda más amplia, en la que 3.231 candidaturas de todo el país se inscribieron para disputar el Senado o la Cámara de Representantes. Este grupo representa menos del 1 % del total, pero su presencia refleja una historia más larga sobre quiénes han tenido acceso a la representación política en el Congreso y quiénes apenas empiezan a llegar a ese escenario.
“A pesar de los avances normativos en materia de derechos, la presencia electoral de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sigue siendo marginal en términos cuantitativos”, dice la organización Caribe Afirmativo, que lidera la campaña Voto por la Igualdad, creada en 2014 y articulada en este período con FESCOL, la MOE y Extituto.
La mayor parte de estas candidaturas se concentra en las grandes ciudades, especialmente en Bogotá, donde se ubica casi la mitad de las postulaciones a la Cámara de Representantes. De las 20 candidaturas LGBTIQ+ a la Cámara, 12 corresponden a Bogotá, seguida de Antioquia, Risaralda y Quindío, con dos candidaturas cada uno, y Valle del Cauca y Tolima, con una candidatura en cada departamento. También hay tres candidaturas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y dos en la Circunscripción Especial Afrodescendiente.
¿Hay cambios en la participación política de personas LGBTIQ+ en el Congreso?
El dato marca un récord en la historia reciente de la política colombiana. De acuerdo con el mapeo de las organizaciones sociales, el número de candidaturas LGBTIQ+ en el ciclo electoral de 2022 fue de 26, por lo que en esta ocasión el aumento es de seis personas.
Durante décadas, el Capitolio colombiano fue un espacio dominado por perfiles muy parecidos. Hombres y mujeres, en su mayoría heterosexuales, provenientes de partidos tradicionales o de estructuras políticas con larga trayectoria. Ese panorama empezó a cambiar lentamente en los últimos años.
En 2014, Angélica Lozano se convirtió en la primera mujer lesbiana elegida para una curul en el Congreso. Ocho años después, en las elecciones de 2022, el número de congresistas que se reconocieron como parte de la población LGBTIQ+ alcanzó su punto más alto: seis curules, entre ellas las de Lozano, María del Mar Pizarro, Andrés Cancimance y Susana Boreal.
Según los datos de Voto por la Igualdad, las trayectorias de quienes hoy buscan una curul también muestran recorridos distintos a los de la política tradicional. Varias de estas candidaturas provienen de organizaciones sociales, procesos comunitarios o espacios de activismo. Algunas han estado vinculadas a luchas ambientales, procesos juveniles o iniciativas de memoria y paz en territorios afectados por el conflicto armado.
“Las 32 candidaturas identificadas no solo disputan escaños; disputan la narrativa de quién puede habitar el poder”, afirma la organización. Y agrega que la pregunta de fondo frente a estas candidaturas es “si la democracia colombiana está preparada para que la pluralidad social se refleje, también, en la arquitectura del Congreso”.
Esto debido a que el contraste entre avances legales y representación política es evidente. En los últimos 20 años, buena parte de los derechos LGBTIQ+ reconocidos en el país han llegado a través de sentencias de la Corte Constitucional: matrimonio igualitario, adopción o el reconocimiento de la identidad de género. Mientras que el legislativo ha dado pasos lentos.
Estas son las candidaturas LGBTIQ+ que aspiran a la Cámara de Representantes en las elecciones 2026
Antioquia:
- Benjamín Rojas - Frente Amplio Unitario
- Édgar Raúl Medina - Frente Amplio Unitario
Bogotá:
- Elkin Calvo - Partido Verde
- Gina Paola Díaz - Nuestra Fuerza
- Jhon Jairo Jiménez García - Movimiento Salvación Nacional
- Juan David Aristizábal - Nuevo Liberalismo
- Julián David Chacón - Nuestra Fuerza
- Julieth Paola Rincón Garzón - Nuevo Liberalismo
- Kevin Beltrán Herrera - Nuevo Liberalismo
- María del Mar Pizarro - Pacto Histórico
- Mauricio Toro - Partido Verde
- Miguel Barriga - Pacto Histórico
- Natalia Goyeneche - Partido Verde
- Sue Duarte Oviedo - Alianza Bogotá Convergente
Quindío:
- Cristian David Giraldo - Pacto Histórico
- Jovan Sánchez - Nuevo Liberalismo
Risaralda:
- Alejandro García - Alianza Verde
- Mariana Gil - Alianza Verde
Tolima:
- Alba Isabel Domínguez - Partido Liberal
Valle del Cauca:
- Limbania Cobo - Partido de la U
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP):
- Alexander Campos - ASODESURT
- Héctor Fabio Acosta - Resguardo Indígena de Honduras
- Juan Jesús Mercado - ASOPRAMAS
Circunscripción Especial Afrodescendiente:
- Audrey Valle González - Movimiento Diógenes Binta
- Miguel Polo Polo
Estas son las candidaturas LGBTIQ+ que aspiran al Senado en las elecciones 2026
- Andrea Romero Guerrero - Partido de la U
- Andrés Cancimance - Pacto Histórico
- Andrés Rojas - Partido de la U
- Angélica Lozano - Partido Verde
- Luis Carlos Leal - Frente Amplio Unitario
- Tamara Argote - Pacto Histórico
- Yury Paulina Chavarro - Partido de la U
