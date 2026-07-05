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La Disidencia

En fotos | Así se vio la edición 11 del “Yo Marcho Trans” desde las calles de Engativá

Las calles de Bogotá volvieron a convertirse en un escenario de reivindicación para las personas trans, no binarias y de género diverso. La edición número 11 del “Yo Marcho Trans” reunió este 4 de julio a decenas de asistentes que marcharon para exigir garantías de derechos, celebrar sus existencias y mantener vivas las luchas de una población que sigue enfrentando múltiples formas de discriminación. Así se vivió la jornada, en imágenes.

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Catalina Mesa Urquijo y Redacción Género y Diversidad
05 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Edición número 11 del “Yo Marcho Trans”.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
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