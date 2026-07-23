En fotos | Así se vivió la besatón convocada frente al Centro Comercial Andino

Así se vivió la “besatón” convocada este 22 de julio frente al Centro Comercial Andino, luego de que una pareja gay asegurara que un vigilante les llamó la atención por besarse y sugirió que los retiraría del establecimiento. Sin embargo, no es la primera vez que una situación similar ocurre en este centro comercial. En 2019, otra pareja fue increpada por un hombre que la acusó de realizar “actos obscenos”, un episodio que también motivó un acto de protesta simbólico.