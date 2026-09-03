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03 de septiembre de 2026 - 05:00 p. m.

Ernst Röhm, la historia del nazi abiertamente gay y hombre de confianza de Hitler

El jefe de la Sturmabteilung, la violenta organización paramilitar nazi, era un hombre abiertamente gay que defendía la despenalización de la homosexualidad. Su nombre era Ernst Röhm y fue una de las personas más cercanas a Hitler. Abogaba por una visión masculinista y consideraba el homoerotismo militar compatible con los ideales nazis.

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José David Escobar Franco

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