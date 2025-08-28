¿Está en riesgo el matrimonio igualitario en EE. UU.? Claves para entender el caso

En el caso hipotético en el que la Corte Suprema llegara a revocar el caso Obergefell v. Hodges, el matrimonio igualitario no quedaría completamente desprotegido. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Aunque parecía un derecho blindado, una reciente petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos busca anular el matrimonio igualitario. Es la primera solicitud formal que llega a este organismo e intenta revocar la histórica decisión de 2015, cuando el tribunal lo reconoció como un derecho en todo el país. Algunos de los jueces más conservadores han expresado interés en reabrir la discusión, aunque por ahora no hay indicios de que la Corte haya tomado una decisión al respecto. Aún está por verse si aceptará el caso, ya que no tiene la obligación de hacerlo.

La petición que llegó a la Corte proviene de una figura ya conocida en la oposición al matrimonio igualitario: Kim Davis, exsecretaria del condado de Kentucky, quien en 2015 fue encarcelada durante seis días y obligada a pagar una indemnización de 100.000 dolares por negarse a emitir licencias de matrimonio a una pareja del mismo sexo, supuestamente por motivos personales y religiosos, aun cuando la Corte Suprema ya había legalizado el matrimonio igualitario en todo el país.

Hace algunas semanas presentó un recurso ante la Corte para apelar a esa decisión. Ella argumenta que la Primera Enmienda, que protege el libre ejercicio de la religión, la exime de responsabilidad personal por haber negado licencias de matrimonio. El problema, y la razón por la que organizaciones sociales y activistas lanzaron la alerta, es porque también pone en duda este derecho conquistado en 2015, gracias al caso Obergefell v. Hodges, al mencionar que esa decisión fue “notoriamente errónea” y que debe ser “corregida”.

En ocasiones anteriores, tribunales inferiores rechazaron el argumento de Davis que apelaba su sanción, explicando que la Primera Enmienda no la eximía de responsabilidad, al señalar que actuó en calidad de funcionaria estatal. William Powell, abogado que representa a la pareja afectada por la negativa de Davis, declaró a ABC News que “ningún juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos mostró interés en la solicitud de reconsideración de Davis, y confiamos en que la Corte Suprema también coincidirá en que sus argumentos no merecen mayor atención”.

El caso llega justo en un momento en que la confianza pública en la Corte Suprema se ha desplomado, tras una serie de fallos de tendencia conservadora, como la anulación de Roe v. Wade en 2022, que permitió a los estados prohibir el aborto. Además, coincide con un periodo en el que la administración de Donald Trump intensificó los retrocesos en materia de derechos de la población LGBTIQ+, al firmar órdenes ejecutivas que restringen garantías y limitan la participación de las personas trans en el deporte y en la fuerza pública.

En este contexto, figuras políticas como Hillary Clinton han manifestado su preocupación. Durante una aparición en el pódcast Raging Moderates, Clinton advirtió: “Se tardaron 50 años en revocar Roe v. Wade. La Corte Suprema escuchará un caso sobre el matrimonio igualitario. Mi predicción es que harán con el matrimonio igualitario lo que hicieron con el aborto. Lo devolverán a los estados”.

En entrevista con El Espectador, la directora senior de incidencia en el Women’s Equality Center y experta en temas de género y diversidad, Fanny Gomez Lugo, explicó que si la Corte Suprema decide devolver la cuestión del matrimonio a los estados, “eso significaría que los estados ‘azules’ podrían aprobar en las próximas elecciones referendos constitucionales para blindar el derecho al matrimonio igualitario y garantizar que no se discrimine por sexo, orientación sexual o identidad de género. Pero otros, principalmente los estados ‘rojos’, optarían por restringirlo o prohibirlo por completo. Esto nos llevaría a un país dividido en dos realidades muy distintas, donde el acceso a derechos básicos dependerá del lugar en el que vivas, afectando a millones de personas diversas”.

¿Qué pasaría si la Corte Suprema decidiera revocar el matrimonio igualitario?

Según una explicación realizada por Forbes, en el caso hipotético en el que la Corte Suprema llegara a revocar el caso Obergefell v. Hodges, el matrimonio igualitario no quedaría completamente desprotegido, ya que seguiría amparado parcialmente por la Ley de Respeto al Matrimonio, aprobada en 2022. Esta norma obliga a todos los estados a validar los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones, y extiende esa garantia el reconocimiento de matrimonios sin distinción de raza u origen étnico.

La historia de amor y lucha que abrió camino al matrimonio igualitario en Estados Unidos

El camino hacia el matrimonio igualitario en Estados Unidos tuvo su punto de partida en 2015, con el caso Obergefell v. Hodges. En esa decisión, la Corte Suprema reconoció que negar a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse vulneraba los principios de igualdad y libertad, y estableció que el matrimonio debía estar garantizado en todo el país.

De acuerdo con Amnistía Internacional, antes del fallo, el matrimonio igualitario en Estados Unidos era un mosaico de normas. Mientras estados como Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Nueva York ya lo habían legalizado, en otros la prohibición estaba incluso inscrita en sus constituciones o leyes estatales.

Una historia que, sin esperarlo, Jim Obergefell y John Arthur cambiaron. Los dos se conocieron en 1992, se enamoraron y compartieron más de dos décadas de vida en pareja. En 2013, a Arthur le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad sin cura que avanzó rápidamente: en poco tiempo perdió la capacidad de hablar y de desplazarse por sí mismo. La situación se complicaba aún más porque vivían en Cincinnati, Ohio, un estado que no reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso significaba que, cuando Arthur muriera, Obergefel no sería considerado su cónyuge legal en el certificado de defunción.

Ante las restricciones en Ohio, la pareja tomó la decisión de casarse en un estado donde sí fuera legal. Viajaron hasta Maryland, uno de los 37 estados que ya lo permitían, en un avión equipado con soporte médico para Arthur. La ceremonia se celebró dentro de la aeronave, en el aeropuerto de Baltimore, con John recostado en una camilla mientras intercambiaban los votos. Tres meses después, el 22 de octubre, Arthur falleció.

Tras la muerte de su esposo, Jim Obergefell buscó que Ohio reconociera legalmente su matrimonio, pero el estado se negó, alegando que su legislación no contemplaba las uniones entre personas del mismo sexo. Convencido de que esa postura violaba sus derechos, presentó una demanda que llegó hasta la Corte Suprema. El 26 de junio de 2015, el tribunal emitió un fallo histórico en Obergefell v. Hodges, al declarar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional y debe estar garantizado en todos los estados del país.

Arthur falleció sin conocer la sentencia de la Corte, sin imaginar que ese momento pasaría a la historia como el día en que “el amor ganó”, como mencionó en su cuenta de X (antes Twitter) el expresidente Barack Obama. Ese fallo, sustentado en la 14ª Enmienda de la Constitución, obligó a todos los estados a reconocer y legalizar el matrimonio entre cualquier pareja, sin importar su orientación sexual o identidad de género.

Según los archivos de El Espectador, tras conocerse la decisión Jim Obergefell expresó públicamente su gratitud. Señaló que, a 20 meses de la muerte de su esposo, se sentía honrado de ser parte de un paso histórico para su país en el camino hacia la igualdad prometida en la Constitución.

“John y yo comenzamos nuestra lucha por una simple razón: Queríamos que el estado de Ohio reconociera nuestro matrimonio legítimo en Maryland en el inminente certificado de defunción de John. Queríamos el respeto y la dignidad para nuestra relación de 20 años, y mientras agonizaba a causa de la ELA, John tenía derecho a conocer que su último registro oficial sería acertado. Queríamos vivir a la altura de las promesas que hicimos de amar, honrar y proteger al otro como una pareja (..) finalmente me puedo relajar, sabiendo que el estado de Ohio nunca borrará nuestro matrimonio del certificado de defunción de John, y mi esposo ahora puede, verdaderamente, descansar en paz”, relató Obergefell.

