12 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Juegos Olímpicos de Invierno 2026: la edición con más representación LGBTIQ+ de la historia
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebran en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero. Y por primera vez, se cuenta con el mayor número de atletas LGBTIQ+ en la historia de la competencia, una presencia que da cuenta de las transformaciones en el deporte olímpico, y contradice el contexto político en el que su participación sigue estando en debate.
