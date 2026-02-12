Juegos Olímpicos de Invierno 2026: la edición con más representación LGBTIQ+ de la historia

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebran en Milán-Cortina del 6 al 22 de febrero. Y por primera vez, se cuenta con el mayor número de atletas LGBTIQ+ en la historia de la competencia, una presencia que da cuenta de las transformaciones en el deporte olímpico, y contradice el contexto político en el que su participación sigue estando en debate.