Justicia Argentina confirma la primera condena por ‘transhomicidio’

Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años salió el 11 de marzo de 2021 de su casa en San Vicente, Buenos Aires, con rumbo a un pueblo aledaño. Luis Ramos y Oscar Montes le habían prometido un supuesto trabajo como mesero en una fiesta y, como necesitaba el dinero, él lo aceptó. Tehuel jamás regresó; fue asesinado por Ramos y Montes por ser una persona trans. A cuatro años de su desaparición, su cuerpo todavía no ha sido encontrado. Hasta la fecha, la consigna “¿Dónde está Tehuel?” permanece.

La semana pasada, una Cámara de Casación de Argentina confirmó la condena a prisión perpetua para Luis Alberto Ramos, coautor del “homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual” de Tehuel De la Torre. Ramos había sido condenado el año pasado por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de La Plata. Este fallo fue histórico al reconocer, por primera vez, las violencias extremas por motivos de identidad de género que afectan a las masculinidades trans, es decir, quienes al nacer fueron asignados sexo femenino, pero su identidad de género es masculina.

Tras un recurso de casación presentado por la defensa de Ramos, la pena fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana rechazaron el recurso presentado por la defensa y ratificaron la calificación de “homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual”.

Los jueces hicieron especial hincapié en la vulnerabilidad de Tehuel como joven trans en situación de informalidad laboral, y en el aprovechamiento de esa condición por parte de Ramos para atraerlo a su domicilio bajo la excusa de una supuesta propuesta de trabajo. La Justicia también se apoyó en testimonios que refirieron expresiones transfóbicas por parte del imputado para ratificar el agravante por crimen de odio, uno de los ejes discutidos en el recurso presentado por la defensa.

La defensa alegó, a su vez, que no se había acreditado la existencia de violencia ni se había hallado el cuerpo, lo que imposibilitaría reconstruir la mecánica del hecho. Aun así, los elementos que fueron decisivos para la condena fueron los testimonios que ubican a Tehuel dirigiéndose a la casa de Ramos, registros de cámaras de seguridad, la geolocalización del celular de la víctima, las imágenes extraídas del celular del imputado, donde aparece De la Torre esa noche, y el hallazgo de pertenencias de la víctima calcinadas en el terreno.

Sin embargo, esta sentencia, según Norma Nahuelcura, mamá de Tehuel, y colectivos por los derechos de las personas LGBTIQ+ en Argentina, es una justicia parcial. Primero porque aún no se sabe dónde están los restos y, segundo, porque Oscar Montes, el otro acusado, aún no ha sido juzgado. La defensa de Montes solicitó un juicio por jurados, lo que significa que se debe esperar a que se seleccionen y conforme la “terna” de civiles que determinarán si fue culpable del crimen de odio y por motivos de identidad de género. Hasta la fecha, no se ha citado la audiencia.

*Con información de EFE

