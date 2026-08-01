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La Corte impulsa derechos trans y Berlín vive una tragedia: las noticias LGBT de la semana

Colombia y Ecuador dieron pasos importantes para fortalecer los derechos de la población LGBTIQ+. Europa, en cambio, vivió una semana de contrastes: el Orgullo de Berlín terminó en tragedia tras un ataque y Londres reunió a unas 150.000 personas en la mayor marcha trans del mundo. Estas fueron las noticias de la semana.

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Redacción Género y Diversidad
01 de agosto de 2026 - 05:00 p. m.
Radar queer del 25 de julio al 1 de agosto.
Foto: La Disidencia
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