La Corte impulsa derechos trans y Berlín vive una tragedia: las noticias LGBT de la semana
Colombia y Ecuador dieron pasos importantes para fortalecer los derechos de la población LGBTIQ+. Europa, en cambio, vivió una semana de contrastes: el Orgullo de Berlín terminó en tragedia tras un ataque y Londres reunió a unas 150.000 personas en la mayor marcha trans del mundo. Estas fueron las noticias de la semana.
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