Home

Género y Diversidad
La Disidencia
20 de junio de 2026 - 12:00 p. m.

La historia de las máscaras y los rostros cubiertos en las primeras marchas del Orgullo

En las primeras marchas del Orgullo en varios países de América Latina era común ver a personas con máscaras, bufandas o el rostro pintado. Detrás de esas imágenes de personas LGBTIQ+ que reclamaban visibilidad, reconocimiento y derechos mientras ocultaban su identidad había una historia de estigmatización, discriminación y persecución que marcó a los primeros movimientos sexodiversos de la región. Le contamos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Luisa Lara

Luisa Lara

Alejandra Ortiz Molano

Alejandra Ortiz Molano

Conoce más

Temas Relacionados

La Disidencia

Marchas del Orgullo

Pride

LGBTIQ+

Máscaras en las marchas del Orgullo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.