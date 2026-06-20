La historia de las máscaras y los rostros cubiertos en las primeras marchas del Orgullo

En las primeras marchas del Orgullo en varios países de América Latina era común ver a personas con máscaras, bufandas o el rostro pintado. Detrás de esas imágenes de personas LGBTIQ+ que reclamaban visibilidad, reconocimiento y derechos mientras ocultaban su identidad había una historia de estigmatización, discriminación y persecución que marcó a los primeros movimientos sexodiversos de la región. Le contamos.