20 de junio de 2026 - 12:00 p. m.
La historia de las máscaras y los rostros cubiertos en las primeras marchas del Orgullo
En las primeras marchas del Orgullo en varios países de América Latina era común ver a personas con máscaras, bufandas o el rostro pintado. Detrás de esas imágenes de personas LGBTIQ+ que reclamaban visibilidad, reconocimiento y derechos mientras ocultaban su identidad había una historia de estigmatización, discriminación y persecución que marcó a los primeros movimientos sexodiversos de la región. Le contamos.
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