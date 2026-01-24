Logo El Espectador
Género y Diversidad
La Disidencia
La homosexualidad fue delito en Colombia hasta 1981: esta es la historia que no se cuenta

La despenalización de la homosexualidad en Colombia llegó sin gloria y con una deuda histórica pendiente. Durante casi un siglo, el Estado permitió una persecución violenta y sistemática, sobre todo contra personas empobrecidas y que no encajaban en los roles de género impuestos. Y aunque la ley cambió, advierten expertos, la realidad actual no es tan distinta.

Luisa Lara
Luisa Lara
24 de enero de 2026 - 11:00 p. m.
45 años desde que amar libremente dejó de ser delito en Colombia.
Foto: Eder Rodríguez

“Yo estaba esperando la buseta en la 61 con Caracas, a las dos y media de la mañana, y un teniente, que porque ‘uno es homosexual’ le pega a uno, le quema la ropa, le pone el revolver en la cara y a todo momento le dice a uno: ‘lo mato, lo mato’. Me dijo que le diera dos mil pesos y, si no, le pone a uno la denuncia. Dice que no tenemos derecho de vivir”, se lee en una querella que data de 1983, encontrada en el Fondo de Secretaria Distrital del Gobierno.

Antes y durante los años que rodearon la despenalización de la homosexualidad en...

Por Luisa Lara

Comunicadora social con énfasis en periodismo. Tiene estudios de género y diversidad en el Knight Center for Journalism. Interesada en contar historias con una perspectiva interseccional y feminista.
