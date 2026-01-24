La homosexualidad fue delito en Colombia hasta 1981: esta es la historia que no se cuenta

45 años desde que amar libremente dejó de ser delito en Colombia. Foto: Eder Rodríguez

“Yo estaba esperando la buseta en la 61 con Caracas, a las dos y media de la mañana, y un teniente, que porque ‘uno es homosexual’ le pega a uno, le quema la ropa, le pone el revolver en la cara y a todo momento le dice a uno: ‘lo mato, lo mato’. Me dijo que le diera dos mil pesos y, si no, le pone a uno la denuncia. Dice que no tenemos derecho de vivir”, se lee en una querella que data de 1983, encontrada en el Fondo de Secretaria Distrital del Gobierno.

Antes y durante los años que rodearon la despenalización de la homosexualidad en...